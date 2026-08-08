Ba nhà thầu cạnh tranh gói xây lắp gần 9,8 tỷ đồng tại phường Ninh Kiều

Tại gói thầu cải tạo 3 trường THCS ở phường Ninh Kiều, hai nhà thầu bỏ giá giảm sâu hơn 2,2 tỷ, trái ngược hoàn toàn với mức giảm 0,25% của ứng viên còn lại

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã hoàn thành mở thầu qua mạng Gói 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa các trường THCS An Lạc, Thới Bình, Trần Hưng Đạo.

Theo biên bản mở thầu, gói thầu có sự tham gia của 3 nhà thầu, với mức giá dự thầu có sự chênh lệch đáng kể.

Ba nhà thầu tham gia, giá dự thầu chênh lệch hơn 2,3 tỷ đồng

Gói 04: Thi công xây dựng công trình có giá dự toán được phê duyệt 9.788.119.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 360 ngày.

Thời điểm đóng, mở thầu được ghi nhận vào sáng 31/7/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, với mã TBMT IB2600385703.

Kết quả mở thầu cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Triết Phát đưa ra giá dự thầu thấp nhất, ở mức 7.456.716.274 đồng. So với giá dự toán, giá dự thầu của doanh nghiệp thấp hơn 2.331.402.726 đồng, tương đương tỷ lệ 23,82%.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc Hưng dự thầu với giá 7.539.339.046 đồng, thấp hơn giá dự toán 2.248.779.954 đồng, tương đương tỷ lệ 22,97%. Chênh lệch giữa giá dự thầu của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc Hưng và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Triết Phát là 82.622.772 đồng.

Trong khi đó, Công ty CP Xây dựng Hoa Việt đưa ra giá dự thầu 9.763.328.396 đồng. Mức giá này thấp hơn giá dự toán 24.790.604 đồng, tương đương tỷ lệ 0,25%.

Theo biên bản mở thầu, cả 3 nhà thầu đều đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày, hiệu lực hồ sơ dự thầu 90 ngày và nộp bảo đảm dự thầu 140.000.000 đồng, với thời hạn hiệu lực 120 ngày.

Các thông tin trên là kết quả mở thầu; việc lựa chọn nhà thầu còn phụ thuộc vào quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu theo hồ sơ mời thầu và quy định hiện hành.

Nguồn: MSC

Dự án cải tạo, sửa chữa 3 trường THCS

Dự án Cải tạo, sửa chữa các trường THCS An Lạc, Thới Bình, Trần Hưng Đạo được UBND phường Ninh Kiều phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 19/12/2025.

Đến ngày 25/6/2026, UBND phường Ninh Kiều ban hành Quyết định số 3047/QĐ-UBND phê duyệt dự án, thay thế Quyết định số 3040/QĐ-UBND, với tổng mức đầu tư 15.490.478.000 đồng.

Trong tổng mức đầu tư, chi phí xây dựng là 9.788.119.000 đồng; chi phí thiết bị 3.328.090.000 đồng; chi phí dự phòng 737.642.000 đồng. Phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác.

Dự án nhằm cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất tại các trường THCS An Lạc, Thới Bình, Trần Hưng Đạo, góp phần đáp ứng yêu cầu về điều kiện dạy và học, an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm tại các trường học trên địa bàn.

Để triển khai dự án, ngày 13/7/2026, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Kiều Tống Thanh Tùng ký Quyết định số 193/QĐ-PKTĐT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 10 gói thầu thành phần.

Trong đó, Gói 04: Thi công xây dựng công trình có giá gói thầu theo kế hoạch ban đầu 10.277.525.000 đồng.

Ngày 21/7/2026, chủ đầu tư ban hành Quyết định số 205/QĐ-PKTĐT phê duyệt giá gói thầu ở mức 9.788.119.000 đồng.

Một ngày sau, ngày 22/7/2026, Quyết định số 207/QĐ-PKTĐT được ban hành để phê duyệt hồ sơ mời thầu, làm cơ sở tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Thông tin về ba nhà thầu dự thầu

Theo dữ liệu về hoạt động đấu thầu được cung cấp, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Triết Phát (MSDN: vn1801626908) có địa chỉ tại số 154/17B Trần Quang Diệu, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ. Doanh nghiệp được thành lập năm 2019, tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2022, lĩnh vực hoạt động chính là xây lắp, người đại diện pháp luật là bà Phạm Thị Minh Thu.

Tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 105 gói thầu, trong đó trúng 37 gói, trượt 65 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả liên danh, là 76.965.781.942 đồng.

Trong số này, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 46.291.756.654 đồng; tổng giá trị các gói thầu tham gia và trúng với vai trò liên danh là 30.674.025.288 đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng Hoa Việt (MSDN: vn1801157117) có địa chỉ tại số 191, đường B4, KDC Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ. Doanh nghiệp được thành lập năm 2010 và tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2017. Người đại diện pháp luật là ông Vương Khai Minh.

Theo dữ liệu được cung cấp, tính đến tháng 8/2026, Công ty Cổ phần Xây dựng Hoa Việt đã tham gia khoảng 69 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 39 gói và 3 gói chưa có kết quả.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả liên danh, là 108.093.638.934 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 47.651.798.079 đồng; tổng giá trị các gói thầu tham gia và trúng với vai trò liên danh là 60.441.840.855 đồng.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc Hưng (MSDN: vn1801228223) có địa chỉ tại số 240, ấp Nhơn Hưng, xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ. Doanh nghiệp được thành lập năm 2011 và tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016, lĩnh vực hoạt động chính là xây lắp, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Út.

Tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 59 gói thầu, trong đó trúng 25 gói, trượt 30 gói và 4 gói chưa có kết quả.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả liên danh, là 120.465.778.111 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 69.380.023.891 đồng; tổng giá trị các gói thầu tham gia và trúng với vai trò liên danh là 51.085.754.220 đồng.

Với kết quả mở thầu nêu trên, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Triết Phát đang có giá dự thầu thấp nhất, tiếp đến là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc Hưng và Công ty CP Xây dựng Hoa Việt.

Việc nhà thầu nào được lựa chọn sẽ được xác định sau khi hồ sơ dự thầu được đánh giá theo các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, trên cơ sở quy định của pháp luật về đấu thầu.

Do đó, các mức giá nêu trên mới là kết quả mở thầu và chưa phải kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.