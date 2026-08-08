Gói thầu hơn 10,2 tỷ đồng tại Phú Vinh tiết kiệm khoảng 0,18%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 29/7/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Vinh (TP Đồng Nai) - Phạm Hồng Khanh đã ký Quyết định số 136/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường gom Bắc QL20. Đơn vị trúng thầu là Liên danh thi công đường gom Bắc QL20 với giá trúng thầu 10.191.349.811 đồng. So với giá gói thầu 10.210.434.256 đồng, tiết kiệm khoảng 19.084.445 đồng, tương ứng 0,18%.

Quyết định số 136/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Gói thầu hơn 10,2 tỷ đồng chỉ có một nhà thầu tham dự

Gói thầu số 04 (xây lắp) dự án Nâng cấp, mở rộng đường gom Bắc QL20 do Phòng Kinh tế xã Phú Vinh làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách xã, hình thức hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 180 ngày. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, đăng tải thông báo mời thầu ngày 15/07/2026.

Biên bản mở thầu ngày 24/07/2026 ghi nhận Liên danh thi công đường gom Bắc QL20 dự thầu. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phú Quý; đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát.

Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu ghi nhận Liên danh thi công đường gom Bắc QL20 đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực tài chính và được phê duyệt trúng thầu.

Bóc tách năng lực liên danh và mối liên hệ địa bàn

Liên danh thi công đường gom Bắc QL20 gồm Công ty TNHH Duy Phát Đạt và Công ty TNHH Nam Ninh.

Trong đó, Công ty TNHH Duy Phát Đạt (Mã số thuế: 3602240879), thành lập năm 2014, trụ sở tại Số 74, Ấp 1, Xã Định Quán, TP Đồng Nai. Dữ liệu đấu thầu cho thấy doanh nghiệp này được ghi nhận đã tham gia và trúng 12/12 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đạt tỷ lệ trúng thầu 100%), với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng 40.193.267.304 đồng (trong đó trúng thầu độc lập khoảng 10.466.752.052 đồng và trúng thầu liên danh khoảng 29.726.515.252 đồng).

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Nam Ninh (Mã số thuế: 3600281397), trụ sở tại 194/3, Quốc Lộ 20, Xã Định Quán, TP Đồng Nai. Nhà thầu đã tham gia 115 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 102 gói, trượt 11 gói và hủy 2 gói, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 1.444.748.367.566 đồng. Lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Nam Ninh từng trúng 28 gói thầu tại Ban Quản lý dự án khu vực 11 với tổng giá trị khoảng 457.528.118.000 đồng.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách

Trao đổi về trường hợp gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự, Luật sư Nguyễn Văn Lập, thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng việc lựa chọn nhà thầu cần bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo luật sư, với những gói thầu xây lắp có giá trị lớn nhưng số lượng nhà thầu tham dự hạn chế, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có thể rà soát hồ sơ mời thầu để bảo đảm các yêu cầu đưa ra phù hợp với quy định pháp luật, trong đó có quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 về các hành vi không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Ở góc độ quản lý đầu tư công, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc xác định giá gói thầu cần bảo đảm cơ sở, tính đúng và tính đủ các chi phí theo quy định. Đồng thời, quá trình đánh giá E-HSDT cần được thực hiện đúng tiêu chuẩn, tiêu chí đã được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu.

Theo chuyên gia, trong trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự và mức chênh lệch giữa giá gói thầu với giá trúng thầu khoảng 0,18%, các cơ quan có thẩm quyền có thể căn cứ hồ sơ, tài liệu đấu thầu và quy định hiện hành để đánh giá đầy đủ về quá trình lựa chọn nhà thầu, qua đó bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Việc gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự và tỷ lệ chênh lệch giữa giá gói thầu với giá trúng thầu ở mức khoảng 0,18% là những thông tin thể hiện trong hồ sơ đấu thầu; các yếu tố này không đồng nghĩa với việc có vi phạm nếu chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.