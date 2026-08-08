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[GALLERY] Ford Explorer 2027 nâng cấp mạnh tay - thêm ba màn hình tiêu chuẩn

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ford Explorer 2027 nâng cấp mạnh tay - thêm ba màn hình tiêu chuẩn

Ford vừa công bố đầy đủ thông tin về mẫu xe SUV Explorer 2027 tại thị trường Trung Quốc, sau khi mẫu SUV ba hàng ghế này bắt đầu nhận đặt trước.

Nguyễn Anh
Đây không phải lần đầu Explorer dành cho Trung Quốc đi trước phiên bản toàn cầu về thiết kế. Trước đó, bản nâng cấp được Ford giới thiệu tại Bắc Mỹ cho đời xe 2025 đã xuất hiện tại Trung Quốc từ năm 2022. Vì vậy, Explorer 2027 vừa ra mắt tại thị trường tỷ dân đang nhận được sự chú ý khi có thể cung cấp những dấu hiệu ban đầu về lần nâng cấp tiếp theo của mẫu SUV này.
Đây không phải lần đầu Explorer dành cho Trung Quốc đi trước phiên bản toàn cầu về thiết kế. Trước đó, bản nâng cấp được Ford giới thiệu tại Bắc Mỹ cho đời xe 2025 đã xuất hiện tại Trung Quốc từ năm 2022. Vì vậy, Explorer 2027 vừa ra mắt tại thị trường tỷ dân đang nhận được sự chú ý khi có thể cung cấp những dấu hiệu ban đầu về lần nâng cấp tiếp theo của mẫu SUV này.
So với Explorer đang bán tại Bắc Mỹ, phiên bản Trung Quốc có danh mục sản phẩm và trang bị tiêu chuẩn cao hơn. Phiên bản thấp nhất là Off-Road Edition đã được trang bị hệ dẫn động bốn bánh, cửa sổ trời toàn cảnh cùng nhiều tiện nghi. Ford cũng không cung cấp tùy chọn dẫn động hai bánh cho Explorer tại thị trường này.
So với Explorer đang bán tại Bắc Mỹ, phiên bản Trung Quốc có danh mục sản phẩm và trang bị tiêu chuẩn cao hơn. Phiên bản thấp nhất là Off-Road Edition đã được trang bị hệ dẫn động bốn bánh, cửa sổ trời toàn cảnh cùng nhiều tiện nghi. Ford cũng không cung cấp tùy chọn dẫn động hai bánh cho Explorer tại thị trường này.
Phiên bản Fashion Edition bổ sung cấu hình ba hàng ghế với lựa chọn 6 hoặc 7 chỗ. Phiên bản Titanium có vị trí tương đương Platinum tại Mỹ, được trang bị tiêu chuẩn hệ thống hỗ trợ lái BlueCruise, rèm che nắng cửa sổ và nội thất màu nâu vàng. Ngoài ra, Ford còn cung cấp Kunlun Peak Edition, phiên bản có định hướng tương tự Explorer Tremor tại Mỹ.
Phiên bản Fashion Edition bổ sung cấu hình ba hàng ghế với lựa chọn 6 hoặc 7 chỗ. Phiên bản Titanium có vị trí tương đương Platinum tại Mỹ, được trang bị tiêu chuẩn hệ thống hỗ trợ lái BlueCruise, rèm che nắng cửa sổ và nội thất màu nâu vàng. Ngoài ra, Ford còn cung cấp Kunlun Peak Edition, phiên bản có định hướng tương tự Explorer Tremor tại Mỹ.
Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Explorer 2027 nằm ở ngoại thất. Ford thiết kế lại phần đầu với lưới tản nhiệt và cản trước mới, đồng thời tinh chỉnh cụm đèn chiếu sáng và bổ sung các kiểu mâm mới. Những điều chỉnh này giúp mẫu SUV có diện mạo khác biệt rõ rệt hơn so với phiên bản trước.
Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Explorer 2027 nằm ở ngoại thất. Ford thiết kế lại phần đầu với lưới tản nhiệt và cản trước mới, đồng thời tinh chỉnh cụm đèn chiếu sáng và bổ sung các kiểu mâm mới. Những điều chỉnh này giúp mẫu SUV có diện mạo khác biệt rõ rệt hơn so với phiên bản trước.
Do Explorer sản xuất tại Mỹ từng áp dụng nhiều nét thiết kế tương đồng với phiên bản Trung Quốc, một số thay đổi ngoại thất trên mẫu xe mới có khả năng được đưa lên Explorer dành cho Bắc Mỹ, có thể từ đời xe 2028. Đáng chú ý, tất cả các phiên bản Explorer tại Trung Quốc đều sở hữu bố cục ba màn hình trong khoang cabin.
Do Explorer sản xuất tại Mỹ từng áp dụng nhiều nét thiết kế tương đồng với phiên bản Trung Quốc, một số thay đổi ngoại thất trên mẫu xe mới có khả năng được đưa lên Explorer dành cho Bắc Mỹ, có thể từ đời xe 2028. Đáng chú ý, tất cả các phiên bản Explorer tại Trung Quốc đều sở hữu bố cục ba màn hình trong khoang cabin.
Trong khi đó, khả năng thiết kế nội thất mới được áp dụng nguyên vẹn cho bản Mỹ chưa rõ ràng. Explorer Trung Quốc hiện có cách bố trí cabin khác đáng kể, đặc biệt ở khu vực bệ điều khiển trung tâm. Bộ phận này được đặt cao nhằm tạo một khoang chứa đồ lớn phía dưới, trong khi xe tại Mỹ sử dụng thiết kế thấp hơn.
Trong khi đó, khả năng thiết kế nội thất mới được áp dụng nguyên vẹn cho bản Mỹ chưa rõ ràng. Explorer Trung Quốc hiện có cách bố trí cabin khác đáng kể, đặc biệt ở khu vực bệ điều khiển trung tâm. Bộ phận này được đặt cao nhằm tạo một khoang chứa đồ lớn phía dưới, trong khi xe tại Mỹ sử dụng thiết kế thấp hơn.
Phiên bản Trung Quốc cũng sử dụng ít nút bấm vật lý hơn. Đây là một trong những yếu tố có thể khiến Ford phải cân nhắc nếu muốn áp dụng thiết kế tương tự cho các thị trường khác. Khác biệt tiếp theo nằm ở hệ truyền động. Tại Mỹ, Explorer có động cơ EcoBoost 2.3L với công suất 300 mã lực.
Phiên bản Trung Quốc cũng sử dụng ít nút bấm vật lý hơn. Đây là một trong những yếu tố có thể khiến Ford phải cân nhắc nếu muốn áp dụng thiết kế tương tự cho các thị trường khác. Khác biệt tiếp theo nằm ở hệ truyền động. Tại Mỹ, Explorer có động cơ EcoBoost 2.3L với công suất 300 mã lực.
Phiên bản cao hơn sử dụng động cơ V6 EcoBoost 3.0L tăng áp kép, sản sinh 400 mã lực. Explorer tại Trung Quốc không có tùy chọn V6. Xe sử dụng phiên bản riêng của động cơ EcoBoost 2.3L, sản sinh 286 mã lực. So với cấu hình 2.3L tại Mỹ, động cơ này có công suất thấp hơn nhưng mô-men xoắn cao hơn.
Phiên bản cao hơn sử dụng động cơ V6 EcoBoost 3.0L tăng áp kép, sản sinh 400 mã lực. Explorer tại Trung Quốc không có tùy chọn V6. Xe sử dụng phiên bản riêng của động cơ EcoBoost 2.3L, sản sinh 286 mã lực. So với cấu hình 2.3L tại Mỹ, động cơ này có công suất thấp hơn nhưng mô-men xoắn cao hơn.
Hiện Ford chưa xác nhận những thay đổi nào trên Explorer Trung Quốc sẽ được áp dụng cho phiên bản toàn cầu. Tuy nhiên, dựa trên lịch sử phát triển sản phẩm, các chi tiết ngoại thất mới là những yếu tố có khả năng xuất hiện trên Explorer tại Bắc Mỹ trong lần nâng cấp tiếp theo. Dù vậy, điều này khó diễn ra trong thời gian ngắn bởi Explorer tại các thị trường ngoài Trung Quốc vừa trải qua một đợt nâng cấp tương đối gần đây.
Hiện Ford chưa xác nhận những thay đổi nào trên Explorer Trung Quốc sẽ được áp dụng cho phiên bản toàn cầu. Tuy nhiên, dựa trên lịch sử phát triển sản phẩm, các chi tiết ngoại thất mới là những yếu tố có khả năng xuất hiện trên Explorer tại Bắc Mỹ trong lần nâng cấp tiếp theo. Dù vậy, điều này khó diễn ra trong thời gian ngắn bởi Explorer tại các thị trường ngoài Trung Quốc vừa trải qua một đợt nâng cấp tương đối gần đây.
Nguyễn Anh
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