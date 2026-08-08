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Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu 5,4 tỷ đồng tại Cẩm Mỹ: Hà Phước Lộc trúng thầu sát giá

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi, gói thầu sửa chữa trường học tại xã Cẩm Mỹ chỉ có duy nhất Công ty Hà Phước Lộc dự và trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,46%.

Đông Anh

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 23/7/2026, ông Trịnh Minh Mẫn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cẩm Mỹ (TP Đồng Nai), ký Quyết định số 273/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng.

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa, cung cấp trang thiết bị Trường tiểu học Nhân Nghĩa (Điểm trường chính + điểm phụ), sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách xã.

Theo hồ sơ đấu thầu, Gói thầu số 07 có giá dự toán 5.460.547.000 đồng. Công ty TNHH Một thành viên Hà Phước Lộc (MST: 3603333195) được lựa chọn trúng thầu với giá 5.435.428.000 đồng.

Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán 25.119.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,46%.

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Quyết định số 273/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Một nhà thầu tham dự

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, với Mã TBMT: IB2600337666. Theo dữ liệu đấu thầu, thời điểm đóng thầu là ngày 11/7/2026 và chỉ ghi nhận Công ty TNHH Một thành viên Hà Phước Lộc nộp hồ sơ dự thầu.

Với việc chỉ có một hồ sơ dự thầu được ghi nhận, quá trình lựa chọn nhà thầu không phát sinh việc so sánh, xếp hạng giữa nhiều nhà thầu tham dự. Công ty Hà Phước Lộc được đánh giá hồ sơ theo các yêu cầu, tiêu chí của hồ sơ mời thầu và được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 273/QĐ-TTDVTH.

Mức giá trúng thầu của Công ty Hà Phước Lộc thấp hơn giá dự toán 25.119.000 đồng, tương ứng khoảng 0,46%.

Hà Phước Lộc từng tham gia 29 gói thầu

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Một thành viên Hà Phước Lộc có trụ sở tại phường Bảo Vinh, TP Đồng Nai.

Lịch sử đấu thầu được công bố trên hệ thống ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia 29 gói thầu, trong đó trúng 19 gói và trượt 10 gói.

Đáng chú ý, trong các gói thầu mà Công ty Hà Phước Lộc tham gia với tư cách liên danh cùng Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Lê Thuận hoặc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nghĩa Thịnh Phát, dữ liệu được công bố ghi nhận doanh nghiệp này đều trúng thầu.

Đối với Gói thầu số 07: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa, cung cấp trang thiết bị Trường tiểu học Nhân Nghĩa (Điểm trường chính + điểm phụ), kết quả lựa chọn nhà thầu được Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cẩm Mỹ phê duyệt ngày 23/7/2026.

Gói thầu có giá dự toán 5.460.547.000 đồng, trong khi giá trúng thầu là 5.435.428.000 đồng. Chênh lệch giữa hai mức giá là 25.119.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,46%.

Việc gói thầu có một nhà thầu tham dự và mức tiết kiệm khoảng 0,46% là những thông tin được thể hiện trong hồ sơ, dữ liệu lựa chọn nhà thầu và kết quả được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

· Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

· Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

#Thực trạng cạnh tranh trong đấu thầu #Hiệu quả tiết kiệm ngân sách nhà nước #Quy định về tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu #Thực trạng nhà thầu độc lập không cạnh tranh #Vai trò của thương thảo giá trong hiệu quả kinh tế

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