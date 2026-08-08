Gói thầu 5,4 tỷ đồng tại Cẩm Mỹ: Hà Phước Lộc trúng thầu sát giá

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi, gói thầu sửa chữa trường học tại xã Cẩm Mỹ chỉ có duy nhất Công ty Hà Phước Lộc dự và trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,46%.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 23/7/2026, ông Trịnh Minh Mẫn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cẩm Mỹ (TP Đồng Nai), ký Quyết định số 273/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng.

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa, cung cấp trang thiết bị Trường tiểu học Nhân Nghĩa (Điểm trường chính + điểm phụ), sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách xã.

Theo hồ sơ đấu thầu, Gói thầu số 07 có giá dự toán 5.460.547.000 đồng. Công ty TNHH Một thành viên Hà Phước Lộc (MST: 3603333195) được lựa chọn trúng thầu với giá 5.435.428.000 đồng.

Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán 25.119.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,46%.

Quyết định số 273/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Một nhà thầu tham dự

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, với Mã TBMT: IB2600337666. Theo dữ liệu đấu thầu, thời điểm đóng thầu là ngày 11/7/2026 và chỉ ghi nhận Công ty TNHH Một thành viên Hà Phước Lộc nộp hồ sơ dự thầu.

Với việc chỉ có một hồ sơ dự thầu được ghi nhận, quá trình lựa chọn nhà thầu không phát sinh việc so sánh, xếp hạng giữa nhiều nhà thầu tham dự. Công ty Hà Phước Lộc được đánh giá hồ sơ theo các yêu cầu, tiêu chí của hồ sơ mời thầu và được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 273/QĐ-TTDVTH.

Mức giá trúng thầu của Công ty Hà Phước Lộc thấp hơn giá dự toán 25.119.000 đồng, tương ứng khoảng 0,46%.

Hà Phước Lộc từng tham gia 29 gói thầu

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Một thành viên Hà Phước Lộc có trụ sở tại phường Bảo Vinh, TP Đồng Nai.

Lịch sử đấu thầu được công bố trên hệ thống ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia 29 gói thầu, trong đó trúng 19 gói và trượt 10 gói.

Đáng chú ý, trong các gói thầu mà Công ty Hà Phước Lộc tham gia với tư cách liên danh cùng Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Lê Thuận hoặc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nghĩa Thịnh Phát, dữ liệu được công bố ghi nhận doanh nghiệp này đều trúng thầu.

Đối với Gói thầu số 07: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa, cung cấp trang thiết bị Trường tiểu học Nhân Nghĩa (Điểm trường chính + điểm phụ), kết quả lựa chọn nhà thầu được Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cẩm Mỹ phê duyệt ngày 23/7/2026.

Gói thầu có giá dự toán 5.460.547.000 đồng, trong khi giá trúng thầu là 5.435.428.000 đồng. Chênh lệch giữa hai mức giá là 25.119.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,46%.

Việc gói thầu có một nhà thầu tham dự và mức tiết kiệm khoảng 0,46% là những thông tin được thể hiện trong hồ sơ, dữ liệu lựa chọn nhà thầu và kết quả được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.