Nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục năm học 2026-2027 theo chỉ thị mới

Chính phủ nhấn mạnh đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, phòng chống bạo lực học đường và đẩy mạnh chuyển đổi số, chống lạm thu trong năm học mới.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2026 - 2027. Văn bản nhấn mạnh yêu cầu toàn ngành Giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển dịch căn bản từ "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục", quyết tâm khắc phục triệt để các tồn tại kéo dài theo đúng tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đánh giá thực chất, xóa bỏ bệnh thành tích và giảm áp lực thi cử

Trong năm học mới, Bộ GD&ĐT được giao nhiệm vụ siết chặt kỷ cương, đề cao tính trung thực và xây dựng văn hóa thực chất trong dạy, học cũng như kiểm tra, đánh giá. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu chấm dứt tình trạng chạy theo tỷ lệ lên lớp hay tỷ lệ tốt nghiệp, đồng thời tăng cường phòng chống gian lận trong các kỳ thi, đặc biệt là Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các địa phương có trách nhiệm chủ động rà soát, cắt giảm tối đa các cuộc thi, kỳ thi không cần thiết nhằm giảm bớt áp lực cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục phải bảo đảm cung ứng đầy đủ một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc trước ngày 15/8/2026, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai và đẩy nhanh lộ trình dạy học 2 buổi/ngày.

Giải bài toán thiếu giáo viên và dứt điểm tình trạng "xã trắng" cán bộ giáo dục

Nhằm xử lý triệt để tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương cơ cấu lại nhân sự theo hướng giảm biên chế quản lý và hỗ trợ để tăng lực lượng giảng dạy trực tiếp. Việc tuyển dụng phải hoàn thành ngay từ đầu năm học.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ và các địa phương phải khẩn trương rà soát, bố trí nhân sự có chuyên môn để chấm dứt hoàn toàn tình trạng "xã trắng" công chức phụ trách giáo dục cấp xã ngay trong năm 2026.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút nhà giáo về công tác tại vùng khó khăn, dạy các môn đặc thù, đồng thời điều chỉnh định mức làm việc đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Hướng dẫn các địa phương đầu tư xây dựng trường, lớp học kiên cố. Ảnh moet.gov.vn

Siết an ninh trường học, kiểm soát mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo

Vấn đề an toàn học đường và môi trường mạng tiếp tục là trọng tâm chỉ đạo. Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội trong nhà trường phù hợp với từng cấp học.

Lực lượng công an địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhà trường nhằm phát hiện, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ bạo lực học đường, nạn thuốc lá điện tử, ma túy, hành vi xâm hại trẻ em và các nội dung độc hại trên không gian mạng.

Đồng thời, công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống và giám sát an toàn thực phẩm đối với bữa ăn bán trú cũng được yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện.

Đầu tư hạ tầng, xóa điểm trường lẻ và quy hoạch mạng lưới hợp lý

Để bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, giải thể các điểm trường lẻ không đủ tiêu chuẩn ở vùng sâu, vùng xa để tập trung nguồn lực phát triển các trường nội trú, bán trú tại điểm trường chính. Các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền (khởi công năm 2025) phải hoàn thành đợt 1 trước ngày 30/8/2026.

Tại các đô thị lớn và khu công nghiệp, chính quyền địa phương phải ưu tiên quỹ đất, tháo gỡ vướng mắc đầu tư, thậm chí chuyển đổi các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính thành cơ sở giáo dục nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu trường, thiếu lớp.

Chuyển đổi số toàn diện và mệnh lệnh siết chặt chống lạm thu

Trong công tác quản lý và vận hành, ngành Giáo dục sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái giáo dục số đồng bộ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có kiểm soát trong dạy học, kiểm tra. Toàn bộ dữ liệu về học bạ, văn bằng chứng chỉ phải bảo đảm tiêu chuẩn "đúng, đủ, sạch, sống" và liên thông quốc gia.

Đáng chú ý, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương phải công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về tình trạng lạm thu, dạy thêm trái quy định. Người đứng đầu cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý trực tiếp sẽ bị xử lý nghiêm nếu để xảy ra tình trạng lạm thu hoặc gợi ý, ép buộc học sinh học thêm dưới mọi hình thức.