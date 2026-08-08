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Chính trị

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan quân đội

Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) đề nghị nghiên cứu tăng tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan quân đội trong thời bình.

Thiên Tuấn

Sáng 8/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Tham gia thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hoà cho rằng, cần nghiên cứu điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan quân đội trong thời bình.

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Đại biểu Phạm Văn Hoà. Ảnh: Media Quốc hội.

Theo đại biểu, trong điều kiện đất nước đang ở thời bình, quân đội được xây dựng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đội ngũ sĩ quan được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quá trình công tác.

Vì vậy, nếu tuổi nghỉ hưu được quy định quá sớm, sẽ dẫn đến nguy cơ lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao, trong khi việc đào tạo một sĩ quan có trình độ, kinh nghiệm cần nhiều thời gian và nguồn lực.

Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng nghỉ hưu sớm cũng có tác động nhất định đến Quỹ bảo hiểm xã hội. Do đó, đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét nội dung này trong quá trình sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đại biểu Phạm Văn Hoà, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần tính đến đặc thù của từng lực lượng, từng vị trí công tác, thay vì áp dụng một cách đồng nhất.

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Huỳnh Văn Ngon (đoàn Đồng Tháp) quan tâm đến chế độ nghỉ hưu đối với công nhân và viên chức quốc phòng.

Theo đại biểu, quy định hiện hành xác định hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân và viên chức quốc phòng là 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. Trước ngày 1/1/2021, người hết hạn tuổi phục vụ cao nhất và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2021, điều kiện nghỉ hưu được điều chỉnh theo Bộ luật Lao động năm 2019 và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong đó tuổi nghỉ hưu được tăng theo lộ trình.

Sự thay đổi này dẫn đến tình trạng một số công nhân, viên chức quốc phòng đã hết hạn tuổi phục vụ cao nhất theo quy định chuyên ngành nhưng chưa thuộc diện được nghỉ hưu, đồng thời cũng không thuộc diện hưởng chế độ thôi việc.

Theo đại biểu, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Vì vậy, việc bổ sung quy định về điều kiện nghỉ hưu, thôi việc trong dự thảo Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng là cần thiết.

Đại biểu nhấn mạnh, quy định được đề xuất không phải là một chính sách mới mà chỉ nhằm điều chỉnh điều kiện nghỉ hưu, thôi việc đã có trước đây để bảo đảm quyền lợi người lao động.

Số lượng công nhân, viên chức quốc phòng chịu tác động của chính sách cũng không lớn, trung bình mỗi năm toàn quân chỉ có khoảng trên dưới 20 người đến hạn tuổi phục vụ cao nhất. Vì vậy, dù chính sách có tác động nhất định đến ngân sách chi trả lương hưu và Quỹ bảo hiểm xã hội, nhưng mức độ tác động được đánh giá là nhỏ, không đáng kể.

Theo đại biểu, quan trọng hơn, việc điều chỉnh chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với người lao động, qua đó tạo động lực về chính trị, tinh thần, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội cuối phiên thảo luận, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện dự án luật, bảo đảm khi được thông qua sẽ đáp ứng đúng mục tiêu đề ra.

#Quốc hội #quân đội #an ninh #quốc phòng #tuổi nghỉ hưu #quân nhân

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