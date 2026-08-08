Công ty T&P trúng gói thầu gần 17 tỷ tại xã Hiệp Thạnh, tiết kiệm 1,5% [Kỳ 1]

Công ty T&P vừa trúng gói thầu xây dựng trường THCS Hiệp An hơn 16,9 tỷ đồng tại xã Hiệp Thạnh khi là nhà thầu duy nhất tham dự, tiết kiệm xấp xỉ 1,51%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) vừa hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng trường THCS Hiệp An. Dự án do Văn phòng HĐND&UBND xã Hiệp Thạnh làm Chủ đầu tư (được UBND xã Hiệp Thạnh ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư theo Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 29/05/2026).

Điểm tên gói thầu 17 tỷ đồng

Gói thầu số 03 có mã KHLCNT PL2600193568 và mã E-TBMT IB2600335426-00, được đăng tải thông báo mời thầu công khai từ ngày 01/07/2026. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh - Nguyễn Quang Hiệp phê duyệt tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 30/06/2026. Ngay sau đó, Q. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã Hiệp Thạnh - Nguyễn Tấn Minh ký Quyết định số 165/QĐ-VP ngày 01/07/2026 phê duyệt E-HSMT.

Đến ngày 20/07/2026, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh - Nguyễn Quang Hiệp đã ký Quyết định số 1182/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo quyết định này, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển T&P là đơn vị trúng thầu với giá 16.977.800.000 đồng.

So với giá gói thầu 17.238.006.315 đồng, số tiền tiết kiệm khoảng 260.206.315 đồng, tương đương 1,51%. Mặc dù gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, nhưng biên bản mở thầu ngày 10/07/2026 ghi nhận Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển T & P tham dự và trúng thầu.

Quyết định số 1182/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Vị thế và lịch sử đấu thầu của Công ty T&P

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển T & P (mã số thuế 5800782210, trụ sở tại Khu phố Yên Bình, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) có lịch sử hoạt động đấu thầu sôi nổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tính đến nay, doanh nghiệp đã tham gia 36 gói thầu trên toàn quốc, trúng 28 gói, trượt 7 gói và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt khoảng 184.071.064.915 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập ghi nhận xấp xỉ 79.299.143.634 đồng và vai trò liên danh đạt khoảng 104.771.921.281 đồng.

Nhà thầu đã tham gia và trúng thầu tại nhiều đơn vị như: Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng, nhà thầu đã tham gia 15 gói thầu và trúng tới 13 gói, với tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 107.748.198.927 đồng. Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà, doanh nghiệp tham gia 5 gói, trúng 4 gói với tổng giá trị xấp xỉ 9.017.577.187 đồng.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) "về mặt pháp lý, việc đấu thầu rộng rãi qua mạng chỉ có một nhà thầu tham dự không vi phạm quy định nếu quy trình đăng tải E-HSMT và thời gian chuẩn bị và xét duyệt hồ sơ tuân thủ đúng Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên, khi các gói thầu xây lắp quy mô lớn xuất hiện tình trạng một nhà thầu tham gia dự thầu kéo theo chỉ số tiết kiệm khiêm tốn, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần chủ động rà soát lại toàn bộ tiêu chuẩn đánh giá trong E-HSMT để bảo đảm không tồn tại các tiêu chí kỹ thuật mang tính định hướng hoặc tạo rào cản hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Những gói thầu vắng bóng cạnh tranh của Công ty T&P tại Lâm Đồng