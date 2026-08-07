Đấu thầu thiết bị giáo dục Vĩnh Long: Rào cản học liệu điện tử loại bỏ hàng loạt đối thủ tại gói thầu 144 tỷ [Kỳ 2]

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, quá trình thẩm định và lựa chọn nhà thầu tại gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục quy mô hơn 144 tỷ đồng thuộc tỉnh Vĩnh Long đang để lại nhiều lấn cấn. Mặc dù kết quả cuối cùng ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm 8,55% (tương đương số tiền giảm giá hơn 12,3 tỷ đồng), nhưng việc có tới 10 trên tổng số 11 nhà thầu tham dự bị đánh trượt bởi hàng loạt tiêu chí kỹ thuật chuyên biệt đã làm dấy lên nghi ngại về tính cạnh tranh thực chất và tính khách quan của hồ sơ mời thầu (E-HSMT).
Rào cản học liệu điện tử loại bỏ hàng loạt đối thủ cạnh tranh
Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị (mã số TBMT: IB2500482459) thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8 và lớp 9 cho các trường THCS tỉnh Vĩnh Long do Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư ghi nhận sự tham dự của 11 nhà thầu và liên danh. Tuy nhiên, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) do đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bến Tre (địa chỉ giao dịch tại Số 50 Nguyễn Trung Trực, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long) thực hiện cho thấy có đến 10 nhà thầu bị loại, chỉ còn lại duy nhất Liên danh Thiên Bình - Nhựt Linh đi tiếp và trúng thầu.
Đi sâu phân tích báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia chấm thầu, dư luận không khỏi đặt dấu hỏi lớn về tính khách quan, công bằng khi các đối thủ bị loại bởi những rào cản kỹ thuật vô cùng tiểu tiết. Nổi cộm nhất là "bẫy" Quyết định xuất bản và Quyết định phát hành đối với các sản phẩm học liệu điện tử như USB tranh điện tử và video các bộ môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên.
E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải cung cấp Quyết định xuất bản và Quyết định phát hành đối với học liệu điện tử bóc tách chi tiết theo từng khối lớp 8 và lớp 9. Hàng loạt liên danh nhà thầu lớn như Liên danh LD25 (đại diện bởi Công ty TNHH Hai thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ DAZHU), Liên danh CT-AG Lớp 8,9, Liên danh Gói thầu thiết bị lớp 8-9, và Liên danh Lớp 8-9 Vĩnh Long đã bị đánh giá "Không đạt" ở bước kỹ thuật vì lý do này. Các nhà thầu này sử dụng Quyết định xuất bản và phát hành cho toàn bộ cấp học THCS được ban hành hợp pháp bởi các nhà xuất bản uy tín. Tổ chuyên gia chấm thầu lập luận rằng mỗi khối lớp học là một hàng hóa riêng biệt, do đó việc sử dụng chung một quyết định cấp THCS để dự thầu cho hai khối lớp 8, 9 riêng biệt là không đáp ứng E-HSMT.
Trái lại, các nhà thầu phản ứng dữ dội và khẳng định rằng cấp học THCS là một cấp học thống nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc nhà xuất bản cấp quyết định xuất bản chung cho toàn cấp học là đúng thẩm quyền pháp lý, việc E-HSMT ép bóc tách tiểu tiết theo từng khối lớp là rào cản kỹ thuật tự chế nhằm giới hạn nhà thầu tham dự.
Sự tương thích khép kín và những rào cản từ phần cứng
Đáng chú ý, hồ sơ bóc tách các quyết định của Nhà xuất bản (NXB) Dân Trí thể hiện sự tương đồng khép kín giữa tiêu chí E-HSMT và sản phẩm dự thầu của liên danh trúng thầu. Theo Quyết định xuất bản số 2441/QĐXB-NXBDT ngày 24/06/2025 và Quyết định phát hành số 2708/QĐPH-NXBDT ngày 10/07/2025 do NXB Dân Trí ban hành, đơn vị liên kết xuất bản kiêm tác giả sở hữu học liệu điện tử là Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Giáo Dục. Trong các quyết định này, định dạng tệp tin được duyệt là định dạng đuôi chạy chương trình ".exe".
Trong thực tế, các nhà xuất bản chỉ có thẩm quyền phê duyệt về mặt nội dung (chữ viết, tranh ảnh tĩnh), hoàn toàn không có chức năng kiểm thử kỹ thuật phần mềm hay cấp phép định dạng tệp đuôi chạy ".exe". Thế nhưng, E-HSMT của Vĩnh Long lại đưa ra tiêu chí bắt buộc học liệu điện tử phải chạy bằng phần mềm định dạng .exe và Quyết định xuất bản phải ghi rõ định dạng này. Tiêu chí này tạo lợi thế tuyệt đối cho sản phẩm của Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Giáo Dục – đơn vị cung cấp toàn bộ học liệu điện tử trúng thầu của Liên danh Thiên Bình - Nhựt Linh, đồng thời loại bỏ sạch sẽ 10 nhà thầu khác sử dụng giải pháp từ các nhà xuất bản khác.
Rào cản kỹ thuật còn lan sang cả các thiết bị phần cứng thông dụng. E-HSMT đưa ra yêu cầu catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu phải có xác nhận trực tiếp của hãng sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam (kèm giấy tờ chứng minh đại lý). Việc bắt buộc giấy xác nhận hỗ trợ này bị các nhà thầu phản ánh là hình thức "giấy phép con" biến tướng, vi phạm Khoản 12 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nghiêm cấm đòi hỏi giấy phép bán hàng đối với hàng hóa thông dụng.
Ngoài ra, E-HSMT cũng mâu thuẫn: "Nhà thầu chỉ được chào một hãng sản xuất cho một đơn vị tính hàng hóa", nhưng đối với một bộ thiết bị gồm nhiều chi tiết thành phần (như bộ đo khối lượng riêng gồm bình tràn nhập khẩu, bình chia độ mua trong nước, vật không thấm nước tự sản xuất), E-HSMT lại bắt buộc đề xuất cụ thể ký mã hiệu, hãng sản xuất và xuất xứ của từng chi tiết thành phần. Quy định mâu thuẫn chồng chéo này khiến nhà thầu rơi vào thế bế tắc, không thể lập hồ sơ đáp ứng đồng thời hai tiêu chuẩn. Mặt khác, E-HSMT vẫn bảo lưu yêu cầu bản đồ hành chính phải thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố cũ, chưa cập nhật quy định sáp nhập đơn vị hành chính còn 34 tỉnh/thành phố theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 3:] Vĩnh Long: Bài toán năng lực tài chính nhà thầu và trách nhiệm người đứng đầu tại gói thầu 131 tỷ
NGHIÊM CẤM CÀI CẮM TIÊU CHÍ HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU ĐẦU TƯ CÔNG
Nhằm cung cấp cho độc giả góc nhìn pháp lý minh bạch, khách quan, Báo Tri thức và Cuộc sống xin dẫn chiếu các quy định pháp luật hiện hành điều chỉnh về hành vi cài cắm tiêu chí rào cản kỹ thuật trong hoạt động mua sắm công sử dụng nguồn ngân sách nhà nước:
1. Quy định cấm rào cản kỹ thuật tại Luật Đấu thầu Theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15):
Hồ sơ mời thầu không được nêu bất kỳ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.
Nguyên tắc vô hiệu đối với điều khoản trái luật: Khoản 4 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023 quy định rõ: Trường hợp hồ sơ mời thầu có các nội dung vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này thì các nội dung đó sẽ bị coi là vô hiệu, không phải là căn cứ để đánh giá hồ sơ dự thầu và loại bỏ nhà thầu. Quy định nghiêm ngặt này bảo đảm cho các gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được tổ chức công bằng, minh bạch, đạt hiệu quả kinh tế tối ưu và tăng cường trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư.
2. Quy định chi tiết tại Nghị định hướng dẫn thi hành Đồng thời, Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu nêu rõ:
Hồ sơ mời thầu phải bao gồm đầy đủ các nội dung cần thiết để nhà thầu lập hồ sơ dự thầu.
Nghiêm cấm tuyệt đối việc cài cắm các tiêu chuẩn kỹ thuật mang tính định hướng nhãn hiệu, hãng sản xuất cụ thể hoặc tạo ra rào cản thương mại bất hợp lý nhằm hạn chế sự tham gia thầu cạnh tranh bình đẳng của các nhà thầu có đủ năng lực.
3. Siết chặt kỷ luật theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Để siết chặt kỷ cương quản lý dòng vốn đầu tư công, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu nhấn mạnh:
Yêu cầu kiên quyết rà soát và xử lý nghiêm khắc các trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu và đơn vị tư vấn có dấu hiệu đưa ra các điều khoản khắt khe, tạo rào cản kỹ thuật làm sụt giảm tính cạnh tranh công bằng của cuộc thầu.
Việc chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn đưa vào hồ sơ mời thầu các tiêu chí tiểu tiết quá mức cần thiết, mâu thuẫn trực tiếp hoặc chưa cập nhật kịp thời các quy định hành chính mới hiện hành (như quy định sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội) là các nội dung cần được kiểm tra, làm rõ trách nhiệm.
Hệ thống pháp luật gắn trách nhiệm giải trình trực tiếp của người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư và bên mời thầu. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu buông lỏng quản lý, để đơn vị tư vấn hoặc tổ chuyên gia cài cắm rào cản kỹ thuật gây tổn thất kinh tế cho ngân sách nhà nước hoặc hạn chế tính cạnh tranh công bằng của dự án đầu tư công.