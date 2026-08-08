[GALLERY] MG4X chỉ từ 349 triệu đồng - SUV cỡ C điện có thể về Việt Nam

Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe SUV chạy điện MG4X 2026 có giá bán ra từ 99.800-116.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 349-409 triệu đồng).
Siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo mới đây vừa đăng tải ảnh bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng chục triệu USD bên trong hầm để xe cá nhân của mình.
Ford vừa công bố đầy đủ thông tin về mẫu xe SUV Explorer 2027 tại thị trường Trung Quốc, sau khi mẫu SUV ba hàng ghế này bắt đầu nhận đặt trước.
Toyota Innova Cross 2027 tiếp tục xuất hiện chạy thử với lớp ngụy trang được cắt giảm đáng kể, hé lộ diện mạo mới ở đầu xe cùng một số nâng cấp đáng chú ý.
Sau khi ngừng sản xuất động cơ W16, Bugatti đã chế tạo chiếc hypercar đặc biệt Destrier, vẫn với cỗ máy này, dựa trên khung gầm liền khối sợi carbon của Bolide.
Ford Philippines vừa ra mắt Territory Hybrid Platinum, bản cao cấp nhất của dòng SUV Territory. Xe được nâng cấp đáng kể về thiết kế, trang bị và công nghệ...
BMW X1 2026 hoàn toàn mới ra mắt Việt Nam sở hữu diện mạo hiện đại, khoang lái nâng cấp công nghệ cao cùng hệ thống an toàn ADAS tương tự đổi thủ giá cao hơn.
BYD Denza Z9S được bán ra tại Trung Quốc với 3 phiên bản, di chuyển lên tới 1.100 km và hỗ trợ sạc siêu nhanh. Xe có giá từ 319.800 NDT (khoảng 1,12 tỷ đồng).
Đúng ngày sinh nhật, Hoa hậu Mai Phương Thúy úp mở hình ảnh một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce trị giá tới 68 tỷ đồng, đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội với vốn đầu tư 50 triệu USD bị bỏ hoang hơn 20 năm, trở thành khối bê tông hoen gỉ, gây lãng phí lớn.
Quân đội Nga bất ngờ xâm nhập thị trấn Orikhiv, Ukraine cũng tập hợp lực lượng phản công, cục diện chiến trường Zaporizhzhia trở lên khó đoán.
Nối tiếp loạt xe đặc biệt lấy cảm hứng từ các nhân vật Disney, Honda vừa ra bản đặc biệt của mẫu xe ga Giorno+ với cảm hứng từ anh hùng vũ trụ Buzz Lightyear.
Quân Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công vào thành phố Kramatorsk, khi tích cực đánh địch tạo thế ở khu vực phía đông, nam và phía bắc thành phố.
Nissan vừa công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên của NX7, đây là mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới được phát triển thông qua liên doanh Dongfeng Nissan.
Hyundai Motor vừa chính thức mở nhận đặt hàng Avante thế hệ thứ 8 tại thị trường Hàn Quốc. Mẫu sedan hạng C, với tên gọi Elantra ở nhiều thị trường quốc tế.
Mẫu xe số phổ thông huyền thoại Honda Super Cub 110 đã trở lại trong một phiên bản đặc biệt mới mang tên Tokyo 80s và chỉ sản xuất giới hạn đúng 500 chiếc.
Theo thông tin từ đại lý, mẫu SUV Subaru Forester Hybrid sẽ được ra mắt thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 10/2026 này, xe có giá dự kiến lên đến 1,5 tỷ đồng.
Hnagx xe BYD vừa công bố hình ảnh chính thức của Yangwang U8L Snowcrest Edition, phiên bản 4 chỗ hoàn toàn mới của mẫu SUV hạng sang Yangwang U8L.
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 mới bất ngờ gặp sự cố hi hữu trong quá trình thử nghiệm khi hệ thống phanh quá nhiệt, bốc cháy và khiến hai lốp trước phát nổ.
Jetta M6 của FAW-Volkswagen ra mắt tại Trung Quốc trước khi ra mắt toàn cầu, đánh dấu bước chuyển mình của Jetta từ một dòng xe trở thành thương hiệu con mới.
Mẫu xe SUV BYD Ti 7 với thiết kế đẹp như Land Rover Defender sẽ có mặt tại thị trường Anh vào đầu năm sau với giá bán từ 47.995 Bảng (khoảng 1,67 tỷ đồng).
"tiêm kích mặt đất" Blackbird mới của Hennessey, sử dụng các công tắc vật lý, số sàn, động cơ nạp khí tự nhiên và chìa khóa truyền thống để thu hút khách hàng.