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[GALLERY] MG4X chỉ từ 349 triệu đồng - SUV cỡ C điện có thể về Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] MG4X chỉ từ 349 triệu đồng - SUV cỡ C điện có thể về Việt Nam

Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe SUV chạy điện MG4X 2026 có giá bán ra từ 99.800-116.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 349-409 triệu đồng).

Tâm Võ
Bên cạnh dải sản phẩm IM mới của mình, thương hiệu MG cũng giới thiệu mẫu MG4X 2026 mới trong chuyến tham quan không gian nhận diện showroom thế hệ mới của hãng tại Thượng Hải. Mẫu SUV cỡ C này thực chất là phiên bản nâng cấp của MG S5 vốn được đổi tên để gắn kết với gia đình MG4 rộng hơn.
Bên cạnh dải sản phẩm IM mới của mình, thương hiệu MG cũng giới thiệu mẫu MG4X 2026 mới trong chuyến tham quan không gian nhận diện showroom thế hệ mới của hãng tại Thượng Hải. Mẫu SUV cỡ C này thực chất là phiên bản nâng cấp của MG S5 vốn được đổi tên để gắn kết với gia đình MG4 rộng hơn.
Về ngoại hình, MG4X có kích thước lớn hơn đáng kể so với dự đoán trước đó. Xe chia sẻ phần lớn thông số với MG S5, bao gồm chiều dài 4.500 mm, chiều rộng 1.849 mm, chiều cao 1.621 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.735 mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 24 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng nhẹ 5 mm. Mẫu xe này tiếp tục nằm trong phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với BYD Atto 3.
Về ngoại hình, MG4X có kích thước lớn hơn đáng kể so với dự đoán trước đó. Xe chia sẻ phần lớn thông số với MG S5, bao gồm chiều dài 4.500 mm, chiều rộng 1.849 mm, chiều cao 1.621 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.735 mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 24 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng nhẹ 5 mm. Mẫu xe này tiếp tục nằm trong phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với BYD Atto 3.
MG4X cũng giữ lại kiểu dáng thân xe và thiết kế phía sau của phiên bản cũ. Trong khi đó, thiết kế đầu xe đã được làm mới với cụm đèn pha LED hình tam giác sắc nét, nối liền bằng dải đèn vắt ngang. Cản trước đi kèm hốc hút gió hình thang ngược và được bao quanh bởi chi tiết ốp đen dạng xương. Tổng thể thiết kế của MG4X trở nên hầm hố hơn nhiều so với bản cũ và người anh em MG4 Urban.
MG4X cũng giữ lại kiểu dáng thân xe và thiết kế phía sau của phiên bản cũ. Trong khi đó, thiết kế đầu xe đã được làm mới với cụm đèn pha LED hình tam giác sắc nét, nối liền bằng dải đèn vắt ngang. Cản trước đi kèm hốc hút gió hình thang ngược và được bao quanh bởi chi tiết ốp đen dạng xương. Tổng thể thiết kế của MG4X trở nên hầm hố hơn nhiều so với bản cũ và người anh em MG4 Urban.
Bên trong xe, MG4X giữ nguyên bố cục mặt táp-lô của đời cũ. Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch ở thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, ở các thị trường khác, MG sử dụng màn hình 12,8 inch nhỏ hơn, dành chỗ cho các nút vật lý để chỉnh điều hòa và âm thanh.
Bên trong xe, MG4X giữ nguyên bố cục mặt táp-lô của đời cũ. Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch ở thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, ở các thị trường khác, MG sử dụng màn hình 12,8 inch nhỏ hơn, dành chỗ cho các nút vật lý để chỉnh điều hòa và âm thanh.
Các trang bị còn lại gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, hai khay điện thoại tích hợp sạc không dây Qi và tùy chọn ghế trước có tính năng sưởi/thông gió/massage. Thay đổi duy nhất là vô lăng hai chấu thay cho loại 3 chấu cùng tông màu tím nổi bật. Phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc còn được bổ sung công nghệ hỗ trợ lái cao tốc tự động hóa cao do Horizon Robotics phát triển.
Các trang bị còn lại gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, hai khay điện thoại tích hợp sạc không dây Qi và tùy chọn ghế trước có tính năng sưởi/thông gió/massage. Thay đổi duy nhất là vô lăng hai chấu thay cho loại 3 chấu cùng tông màu tím nổi bật. Phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc còn được bổ sung công nghệ hỗ trợ lái cao tốc tự động hóa cao do Horizon Robotics phát triển.
MG4X đã được ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 6/2026 và chỉ có cấu hình dẫn động cầu sau. Tương tự người anh em MG4 Urban, MG4X có thể được trang bị pin bán thể rắn. Các phiên bản pin bán thể rắn lại có giá rẻ hơn và trang bị thấp hơn so với MG4X dùng pin LFP thông thường.
MG4X đã được ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 6/2026 và chỉ có cấu hình dẫn động cầu sau. Tương tự người anh em MG4 Urban, MG4X có thể được trang bị pin bán thể rắn. Các phiên bản pin bán thể rắn lại có giá rẻ hơn và trang bị thấp hơn so với MG4X dùng pin LFP thông thường.
Các phiên bản dùng pin thể rắn sở hữu công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Hai con số tương ứng của các phiên bản dùng pin LFP là 204 mã lực và 350 Nm. Bộ pin bán thể rắn sử dụng vật liệu mangan cũng có dung lượng nhỏ hơn, ở mức 53,9 kWh, trong khi bộ pin LFP do CATL cung cấp có dung lượng 64,2 kWh. Hai loại pin này cung cấp phạm vi di chuyển lần lượt 510 km và 610 km theo chu trình CLTC của Trung Quốc.
Các phiên bản dùng pin thể rắn sở hữu công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Hai con số tương ứng của các phiên bản dùng pin LFP là 204 mã lực và 350 Nm. Bộ pin bán thể rắn sử dụng vật liệu mangan cũng có dung lượng nhỏ hơn, ở mức 53,9 kWh, trong khi bộ pin LFP do CATL cung cấp có dung lượng 64,2 kWh. Hai loại pin này cung cấp phạm vi di chuyển lần lượt 510 km và 610 km theo chu trình CLTC của Trung Quốc.
Các phiên bản LFP còn có khả năng sạc nhanh tốt hơn với công suất 150 kW trong khi con số tương ứng của pin bán thể rắn là 120 kW. Thời gian sạc nhanh DC từ 30% lên 80% của hai loại pin này lần lượt là 16 phút và 25 phút. Vì vậy, pin bán thể rắn hiện chưa mang lại nhiều lợi thế ngoài cảm giác yên tâm nhờ hóa học pin ổn định hơn và được cho là an toàn hơn.
Các phiên bản LFP còn có khả năng sạc nhanh tốt hơn với công suất 150 kW trong khi con số tương ứng của pin bán thể rắn là 120 kW. Thời gian sạc nhanh DC từ 30% lên 80% của hai loại pin này lần lượt là 16 phút và 25 phút. Vì vậy, pin bán thể rắn hiện chưa mang lại nhiều lợi thế ngoài cảm giác yên tâm nhờ hóa học pin ổn định hơn và được cho là an toàn hơn.
Tại thị trường Trung Quốc, MG4X có giá từ 99.800-116.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 349-409 triệu đồng). Sẽ không bất ngờ nếu mẫu xe này cũng được bán ở thị trường Đông Nam Á và cả Việt Nam trong tương lai. Trước đó không lâu, MG4 Urban cũng đã ra mắt thị trường Thái Lan.
Tại thị trường Trung Quốc, MG4X có giá từ 99.800-116.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 349-409 triệu đồng). Sẽ không bất ngờ nếu mẫu xe này cũng được bán ở thị trường Đông Nam Á và cả Việt Nam trong tương lai. Trước đó không lâu, MG4 Urban cũng đã ra mắt thị trường Thái Lan.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện MG4X 2026 mới.
Tâm Võ
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