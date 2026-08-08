Những gói thầu vắng bóng cạnh tranh tại Lâm Đồng của Xây dựng Phú Quân [Kỳ 2]

Trong vòng chưa đầy 2 tháng, Công ty Phú Quân trúng 3 gói thầu xây lắp lớn ở Lâm Đồng với tổng trị giá hơn 42 tỷ trong bối cảnh không có đối thủ cạnh tranh.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân (Mã số thuế: 6001492524) được công bố trúng thầu tại một số gói thầu xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2026. Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tại các gói thầu được đề cập, doanh nghiệp này là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Cụ thể, tại gói thầu số IB2600245221 về “Xây dựng công trình thuộc dự án Khắc phục sạt lở đoạn Km87+300 - Km191+000, Quốc lộ 27”, do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân được phê duyệt trúng thầu với giá 8.239.078.324 đồng.

Theo Quyết định số 864/QĐ-SXD ngày 18/06/2026 do Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng Hoàng Anh Tuấn ký, giá dự toán gói thầu là 8.278.620.000 đồng. Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán 39.541.676 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,48%.

Biên bản mở thầu ngày 07/06/2026 thể hiện Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu tại gói thầu này.

Quyết định số 864/QĐ-SXD. (Nguồn MSC)

Tại gói thầu IB2600342389 về “Thi công xây dựng dự án Nâng cấp đường thôn Trung Tâm đi buôn Trum từ ngã ba nhà Sơn Duyến đến ngã ba nhà ông Thủy xã Đắk Wil”, Phòng Kinh tế xã Đắk Wil là đại diện chủ đầu tư.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 186/QĐ-KT ngày 26/07/2026 do Trưởng phòng Nguyễn Đôn Lộc ký, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân trúng thầu với giá 17.275.000.000 đồng.

Giá dự toán được duyệt của gói thầu là 17.285.792.000 đồng. Mức chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu là 10.792.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,06%.

Biên bản mở thầu ngày 17/07/2026 ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 186/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Một gói thầu khác có sự tham gia của Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân là IB2600346104, thuộc dự án “Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 28 kết nối khu du lịch Hố Da”, do Phòng Kinh tế xã Nam Đà làm đại diện chủ đầu tư.

Theo Quyết định số 133/QĐ-KT ngày 22/07/2026 do Trưởng phòng Nguyễn Thị Kim Bình ký phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân được lựa chọn trúng thầu với giá 17.367.722.000 đồng.

Gói thầu có giá dự toán 17.407.723.000 đồng, qua đó giá trúng thầu thấp hơn dự toán 40.001.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,23%.

Biên bản mở thầu ngày 15/07/2026 thể hiện Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu tại gói thầu này.

Quyết định số 133/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Như vậy, tại 3 gói thầu nêu trên, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân đều là nhà thầu duy nhất được ghi nhận nộp hồ sơ dự thầu. Giá trúng thầu lần lượt thấp hơn giá dự toán khoảng 0,48%, 0,06% và 0,23%.

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, việc lựa chọn nhà thầu cần được thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự, việc đánh giá và lựa chọn nhà thầu vẫn phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Các số liệu nêu trên được tổng hợp từ hồ sơ, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và biên bản mở thầu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc đánh giá nguyên nhân số lượng nhà thầu tham dự ở mức thấp, cũng như hiệu quả của từng gói thầu, cần được xem xét trên cơ sở đầy đủ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, giá gói thầu, điều kiện thực hiện và các tài liệu có liên quan.