Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Những gói thầu vắng bóng cạnh tranh tại Lâm Đồng của Xây dựng Phú Quân [Kỳ 2]

Trong vòng chưa đầy 2 tháng, Công ty Phú Quân trúng 3 gói thầu xây lắp lớn ở Lâm Đồng với tổng trị giá hơn 42 tỷ trong bối cảnh không có đối thủ cạnh tranh.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân (Mã số thuế: 6001492524) được công bố trúng thầu tại một số gói thầu xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2026. Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tại các gói thầu được đề cập, doanh nghiệp này là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Cụ thể, tại gói thầu số IB2600245221 về “Xây dựng công trình thuộc dự án Khắc phục sạt lở đoạn Km87+300 - Km191+000, Quốc lộ 27”, do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân được phê duyệt trúng thầu với giá 8.239.078.324 đồng.

Theo Quyết định số 864/QĐ-SXD ngày 18/06/2026 do Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng Hoàng Anh Tuấn ký, giá dự toán gói thầu là 8.278.620.000 đồng. Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán 39.541.676 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,48%.

Biên bản mở thầu ngày 07/06/2026 thể hiện Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu tại gói thầu này.

1786073366731-703199000672179758-4138090355331074433-h.jpg
Quyết định số 864/QĐ-SXD. (Nguồn MSC)

Tại gói thầu IB2600342389 về “Thi công xây dựng dự án Nâng cấp đường thôn Trung Tâm đi buôn Trum từ ngã ba nhà Sơn Duyến đến ngã ba nhà ông Thủy xã Đắk Wil”, Phòng Kinh tế xã Đắk Wil là đại diện chủ đầu tư.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 186/QĐ-KT ngày 26/07/2026 do Trưởng phòng Nguyễn Đôn Lộc ký, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân trúng thầu với giá 17.275.000.000 đồng.

Giá dự toán được duyệt của gói thầu là 17.285.792.000 đồng. Mức chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu là 10.792.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,06%.

Biên bản mở thầu ngày 17/07/2026 ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

dak-wil.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 186/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Một gói thầu khác có sự tham gia của Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân là IB2600346104, thuộc dự án “Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 28 kết nối khu du lịch Hố Da”, do Phòng Kinh tế xã Nam Đà làm đại diện chủ đầu tư.

Theo Quyết định số 133/QĐ-KT ngày 22/07/2026 do Trưởng phòng Nguyễn Thị Kim Bình ký phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân được lựa chọn trúng thầu với giá 17.367.722.000 đồng.

Gói thầu có giá dự toán 17.407.723.000 đồng, qua đó giá trúng thầu thấp hơn dự toán 40.001.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,23%.

Biên bản mở thầu ngày 15/07/2026 thể hiện Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu tại gói thầu này.

nam-da.jpg
Quyết định số 133/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Như vậy, tại 3 gói thầu nêu trên, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân đều là nhà thầu duy nhất được ghi nhận nộp hồ sơ dự thầu. Giá trúng thầu lần lượt thấp hơn giá dự toán khoảng 0,48%, 0,06% và 0,23%.

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, việc lựa chọn nhà thầu cần được thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự, việc đánh giá và lựa chọn nhà thầu vẫn phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Các số liệu nêu trên được tổng hợp từ hồ sơ, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và biên bản mở thầu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc đánh giá nguyên nhân số lượng nhà thầu tham dự ở mức thấp, cũng như hiệu quả của từng gói thầu, cần được xem xét trên cơ sở đầy đủ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, giá gói thầu, điều kiện thực hiện và các tài liệu có liên quan.

QUY ĐỊNH VỀ TÍNH CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU RỘNG RÃI

Tính cạnh tranh là một trong những nguyên tắc cốt lõi của hoạt động đấu thầu nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước. Tại Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Theo đó, nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên như: Nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đơn vị tư vấn thẩm định kết quả, và đặc biệt là với Chủ đầu tư hoặc Bên mời thầu. Mục đích của quy định này là để ngăn chặn tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi" hoặc các mối quan hệ "thân hữu" làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, Nghị định 214/2025/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu. Đối với các gói thầu xây lắp, chủ đầu tư phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đảm bảo không đưa ra các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Việc hồ sơ mời thầu đưa ra các tiêu chí mang tính định hướng dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Chỉ thị 12/CT-TTg.

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm, trục lợi, thông thầu. Việc chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia vào gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng là một trong những chỉ số cần được giám sát chặt chẽ để đánh giá lại tính phù hợp của hồ sơ mời thầu và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc tạo lập môi trường đấu thầu công bằng.

#Thiếu cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu xây dựng #Chênh lệch giá trúng thầu và dự toán #Vai trò của pháp luật trong đấu thầu #Ảnh hưởng của sự vắng mặt đối thủ cạnh tranh #Tính hiệu quả và minh bạch trong quản lý dự án

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Loạt gói thầu trúng sát giá của Công ty Phạm Ngọc Danh tại TP Đồng Nai [Kỳ 2]

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Công ty Phạm Ngọc Danh trúng 3 gói thầu hơn 35 tỷ đồng tại TP Đồng Nai. Đáng chú ý, các gói thầu đều đạt tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,3%.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Phạm Ngọc Danh (MST: 3602126622) là doanh nghiệp đã tham gia 14 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 12 gói, trượt 2 gói. Dữ liệu công khai cho thấy doanh nghiệp này trúng thầu khá với giá sát với giá dự toán. Rà soát 03 gói thầu xây lắp điển hình được phê duyệt kết quả trong 7 tháng đầu năm 2026, Công ty Phạm Ngọc Danh (dưới tư cách độc lập hoặc liên danh) đều ghi tên mình vào danh sách trúng thầu khi tỷ lệ tiết kiệm đều không vượt quá ngưỡng 0,25%.

Gói thầu có giá trị lớn nhất trong danh sách rà soát là Gói thầu số 01 (xây dựng) thuộc dự án Trường tiểu học Xuân Thạnh có mã số TBMT IB2600135317 với giá dự toán là 18.873.359.177 đồng. Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 625/QĐ-BQLDA ngày 15/05/2026 bởi Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 04 - Lê Hùng Toàn, xác nhận Liên danh Xuân Thạnh (Công ty TNHH Phạm Ngọc Danh - Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoàng Đăng) trúng thầu với giá 18.834.267.000 đồng. Tại dự án này, dù có sự tham gia của 03 nhà thầu nhưng cả hai đối thủ là Công ty CP Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Gia Thắng đều bị loại ngay từ bước đánh giá kỹ thuật của E-HSMT, tạo điều kiện cho Liên danh của Phạm Ngọc Danh trúng thầu với mức tiết kiệm 0,21%, tương đương mức giảm giá chưa đầy 40 triệu đồng cho một dự án quy mô lớn.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Hiệu quả kinh tế tại các gói thầu của Công ty Hào Quang ở TP Đồng Nai [Kỳ 2]

Chưa đầy 2 tháng, Công ty Hào Quang trúng 5 gói thầu giao thông tại TP Đồng Nai với tổng giá trị hơn 19,3 tỷ, trong đó nhiều gói có tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn từ 25/6/2026 đến 04/8/2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu đường Hào Quang (địa chỉ trụ sở tại số 1261 đường Lê Lợi, khu phố Tân Phú 2, phường Bình Phước, TP Đồng Nai) đã ghi nhận một vệt trúng thầu ấn tượng. Tổng giá trị các hợp đồng trúng thầu được ghi nhận đạt hơn 19,3 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại phường Bình Phước, phường Đồng Phú, xã Đồng Tâm và xã Nghĩa Trung.

Tại gói thầu XL1: Đường TXN7 và Ngõ 283 Lê Quý Đôn do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Phước làm chủ đầu tư. Gói thầu này có giá dự toán 9.324.906.626 đồng, Liên danh Công ty Hào Quang – Xuân Giang trúng thầu với giá 9.137.745.000 đồng theo Quyết định số 3257/QĐ-KTHT&ĐT ngày 25/06/2026. Tỷ lệ tiết kiệm tại đây đạt khoảng 2% trong bối cảnh chỉ một nhà thầu tham gia dự thầu.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Liên danh Duy Phát - Minh Anh trúng thầu hơn 2,6 tỷ đồng tại xã Xuân Đường

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đường vừa phê duyệt KQLCNT gói thầu xây lắp đường tổ 1 ấp Xuân Đường khi chỉ có một nhà thầu dự, tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,9%.

Mới đây, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đường (TP Đồng Nai) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho dự án hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn. Kết quả đấu thầu ghi nhận mức giảm giá đạt gần 3%, góp phần tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại địa phương.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp giao thông hơn 2,7 tỷ đồng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới