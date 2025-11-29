Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cao nguyên đá Đồng Văn nhiệt độ hạ xuống dưới 1°C, xuất hiện băng giá

Không khí lạnh tăng cường mạnh khiến nhiệt độ tại khu vực cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) giảm xuống dưới 1°C, xuất hiện băng giá.

Gia Đạt

Rạng sáng 29/11, nhiều khu vực trên cao nguyên đá Đồng Văn (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) chìm trong giá rét khi nhiệt độ hạ xuống dưới 1°C. Lớp băng trắng phủ kín cây cỏ, hoa màu và các sườn ruộng, tạo nên khung cảnh mùa đông đặc trưng vùng núi cao.

h2-1.jpg
Sương muối tạo thành lớp băng mỏng trên cây cỏ.

Theo lãnh đạo UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, nhiệt độ giảm sâu từ đêm qua khiến các thửa ruộng và vườn rau bị băng giá bao phủ. Một số nơi ghi nhận nhiệt độ chỉ còn 1-2°C, trong khi các xã lân cận như Sà Phìn, Sơn Vĩ và Mèo Vạc cũng chịu rét khắc nghiệt với nền nhiệt từ -1 đến 3°C.

bang-gia-dong-van-13082979.jpg
Băng giá xuất hiện dày đặc tại xã Lũng Cú sáng 29/11.

Hiện tượng băng giá tác động trực tiếp đến sinh hoạt của người dân và mùa vụ cây trồng. Các hộ nông dân đang tích cực che chắn ruộng nương, bảo vệ hoa màu và đảm bảo thức ăn, chuồng trại cho gia súc, gia cầm. Chính quyền địa phương cũng tăng cường tuyên truyền biện pháp giữ ấm, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời tiết giá rét.

Cũng trong sáng nay, nền nhiệt tại Y Tý (Lào Cai) giảm mạnh xuống mức từ dưới 0°C đến 3°C, khiến nhiều khu vực của xã lại phủ trắng băng, thu hút du khách tìm đến chiêm ngưỡng trong dịp cuối tuần.

Trong vòng ba ngày, đây là lần thứ hai Y Tý ghi nhận hiện tượng băng giá. Trước đó, sáng 26/11, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Y Tý giảm xuống còn 3°C. Đến 10h cùng ngày, nhiệt độ tăng nhẹ lên 5°C. Lạnh sâu bao trùm khiến cây cối và thảm thực vật trên các triền núi khoác lên lớp băng trắng muốt.

Dự báo, đợt không khí lạnh này vẫn duy trì trong những ngày tới, kéo theo rét đậm, rét hại ở các xã vùng cao. Người dân được khuyến cáo chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe, che chắn nhà cửa, chăm sóc vật nuôi và đảm bảo mùa vụ để giảm thiểu thiệt hại.

Trong tháng 12, băng giá có thể xuất hiện nhiều hơn, không chỉ ở các đỉnh núi cao trên 3.000m mà còn tại những nơi như Sìn Hồ, Mù Cang Chải, Mẫu Sơn..., thậm chí khu vực núi Ba Vì ở Hà Nội - nơi từng ghi nhận hiện tượng tuyết rơi.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#Đồng Văn #nhiệt độ thấp #băng giá #cao nguyên đá #Tuyên Quang #thời tiết

Bài liên quan

Xã hội

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền liên quốc gia 67.000 tỷ đồng

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, liên quan các băng nhóm tội phạm mạng ở Campuchia. 

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố thêm 10 bị can ở nhiều tỉnh, thành trong chuyên án rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, nâng tổng số bị can lên 33 người.

Những người mới bị khởi tố gồm Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn và Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long và Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Xem chi tiết

Xã hội

Va chạm trên Quốc lộ 28, một phụ nữ tử vong tại bệnh viện

Ông T.V.B điều khiển xe máy băng qua đường trên Quốc lộ 28 thì xảy ra va chạm với xe chị N.T.H. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương nặng.

Ngày 27/11, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 28, đoạn qua phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), khiến một phụ nữ tử vong tại bệnh viện.

z7267472367618-1bd78422873a0ffa8ce76c3fd26ba9de1.jpg
Hiện trường vụ va chạm giữa hai xe máy trên Quốc lộ 28.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố gã đàn ông đi ô tô, lừa tiền của nhiều shipper

Bằng thủ đoạn đặt hàng rồi nói dối bên trong hộp bánh có cigar để yêu cầu cọc 300.000 đồng, Hoàng Ngô Sinh đã lừa được tiền của nhiều shipper.

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Ngô Sinh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 21h ngày 7/11, Sinh điều khiển ô tô BKS: 30F-009.01 màu trắng đến phố Lê Phụng Hiểu (phường Hoàn Kiếm) với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của shipper. Tại đây, đối tượng chuẩn bị một hộp hàng đựng 2 chiếc bánh chocopie, dán kín rồi đặt đơn giao qua ứng dụng Ahamove, nói dối bên trong có cigar để yêu cầu tài xế ứng trước 300.000 đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới