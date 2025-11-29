Cao nguyên đá Đồng Văn nhiệt độ hạ xuống dưới 1°C, xuất hiện băng giá

Rạng sáng 29/11, nhiều khu vực trên cao nguyên đá Đồng Văn (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) chìm trong giá rét khi nhiệt độ hạ xuống dưới 1°C. Lớp băng trắng phủ kín cây cỏ, hoa màu và các sườn ruộng, tạo nên khung cảnh mùa đông đặc trưng vùng núi cao.

Sương muối tạo thành lớp băng mỏng trên cây cỏ.

Theo lãnh đạo UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, nhiệt độ giảm sâu từ đêm qua khiến các thửa ruộng và vườn rau bị băng giá bao phủ. Một số nơi ghi nhận nhiệt độ chỉ còn 1-2°C, trong khi các xã lân cận như Sà Phìn, Sơn Vĩ và Mèo Vạc cũng chịu rét khắc nghiệt với nền nhiệt từ -1 đến 3°C.

Băng giá xuất hiện dày đặc tại xã Lũng Cú sáng 29/11.

Hiện tượng băng giá tác động trực tiếp đến sinh hoạt của người dân và mùa vụ cây trồng. Các hộ nông dân đang tích cực che chắn ruộng nương, bảo vệ hoa màu và đảm bảo thức ăn, chuồng trại cho gia súc, gia cầm. Chính quyền địa phương cũng tăng cường tuyên truyền biện pháp giữ ấm, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời tiết giá rét.

Cũng trong sáng nay, nền nhiệt tại Y Tý (Lào Cai) giảm mạnh xuống mức từ dưới 0°C đến 3°C, khiến nhiều khu vực của xã lại phủ trắng băng, thu hút du khách tìm đến chiêm ngưỡng trong dịp cuối tuần.

Trong vòng ba ngày, đây là lần thứ hai Y Tý ghi nhận hiện tượng băng giá. Trước đó, sáng 26/11, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Y Tý giảm xuống còn 3°C. Đến 10h cùng ngày, nhiệt độ tăng nhẹ lên 5°C. Lạnh sâu bao trùm khiến cây cối và thảm thực vật trên các triền núi khoác lên lớp băng trắng muốt.

Dự báo, đợt không khí lạnh này vẫn duy trì trong những ngày tới, kéo theo rét đậm, rét hại ở các xã vùng cao. Người dân được khuyến cáo chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe, che chắn nhà cửa, chăm sóc vật nuôi và đảm bảo mùa vụ để giảm thiểu thiệt hại.

Trong tháng 12, băng giá có thể xuất hiện nhiều hơn, không chỉ ở các đỉnh núi cao trên 3.000m mà còn tại những nơi như Sìn Hồ, Mù Cang Chải, Mẫu Sơn..., thậm chí khu vực núi Ba Vì ở Hà Nội - nơi từng ghi nhận hiện tượng tuyết rơi.

