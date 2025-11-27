Hà Nội

Xã hội

Va chạm trên Quốc lộ 28, một phụ nữ tử vong tại bệnh viện

Ông T.V.B điều khiển xe máy băng qua đường trên Quốc lộ 28 thì xảy ra va chạm với xe chị N.T.H. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương nặng.

Bảo Giang

Ngày 27/11, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 28, đoạn qua phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), khiến một phụ nữ tử vong tại bệnh viện.

z7267472367618-1bd78422873a0ffa8ce76c3fd26ba9de1.jpg
Hiện trường vụ va chạm giữa hai xe máy trên Quốc lộ 28.

Theo thông tin ban đầu, ông T.V.B (60 tuổi, trú thôn Xuân Điền, phường Bình Thuận) đi xe máy từ hướng Quốc lộ 28 tới xã Hàm Thuận. Khi đến Km05, qua địa bàn phường Hàm Thắng, ông B. băng qua đường thì va chạm với xe máy do chị N.T.H (38 tuổi, trú phường Phan Thiết) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến chị H. ngã xuống đường, bị thương nặng. Người dân lập tức hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết chị không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý, ghi nhận dấu vết và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

