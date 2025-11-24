Hà Nội

Xã hội

Khởi tố gã đàn ông đi ô tô, lừa tiền của nhiều shipper

Bằng thủ đoạn đặt hàng rồi nói dối bên trong hộp bánh có cigar để yêu cầu cọc 300.000 đồng, Hoàng Ngô Sinh đã lừa được tiền của nhiều shipper.

Bảo Ngân

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Ngô Sinh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 21h ngày 7/11, Sinh điều khiển ô tô BKS: 30F-009.01 màu trắng đến phố Lê Phụng Hiểu (phường Hoàn Kiếm) với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của shipper. Tại đây, đối tượng chuẩn bị một hộp hàng đựng 2 chiếc bánh chocopie, dán kín rồi đặt đơn giao qua ứng dụng Ahamove, nói dối bên trong có cigar để yêu cầu tài xế ứng trước 300.000 đồng.

cats-6745.jpg
Chiếc xe đối tượng sử dụng để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tài xế giao hàng. (Ảnh: Linh Nhi).

Tài xế N. đến nhận đơn và đã chuyển khoản theo yêu cầu. Đúng lúc này, một tài xế giao hàng khác tên L. phát hiện Sinh chính là kẻ từng lừa mình trước đó nên lập tức hô hoán và đuổi theo.

Bị truy đuổi, Sinh lái xe bỏ chạy, khiến anh L. bị hất lên nắp capo. Đối tượng tiếp tục điều khiển ô tô lắc mạnh nhằm hất anh L. xuống đường. Đến khu vực đèn đỏ Trần Quang Khải - Tràng Tiền, Sinh còn va chạm làm một phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường rồi vượt đèn đỏ tẩu thoát. Người dân và các tài xế sau đó đã khống chế đối tượng.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều nạn nhân khác cũng đến Công an trình báo bị Sinh lừa đảo theo cùng thủ đoạn, mỗi người mất 300.000 đồng.

cats-3158.jpg
Hoàng Ngô Sinh bị khởi tố về tội về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: Linh Nhi).

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can đối với Hoàng Ngô Sinh về hai tội danh nêu trên.

Công an đề nghị ai từng bị đối tượng sử dụng ô tô màu trắng biển kiểm soát 30F-009.01 lừa đảo trên ứng dụng Ahamove, cần liên hệ Công an phường Hoàn Kiếm để phối hợp giải quyết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triệt xóa đường dây mua bán ma túy lớn. Nguồn: VTV.

Xã hội

Người phụ nữ bị lừa gần 500 triệu do sập bẫy tuyển dụng nhân viên ngân hàng

Đối tượng hướng dẫn chị nạp tiền vào dự án an sinh, hỗ trợ trẻ em vùng cao, do tin tưởng, chị đã chuyển 8 lần. Tuy nhiên khi rút tiền về thì hệ thống báo lỗi.

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, xuất hiện thủ đoạn mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên online. Sau khi có người đăng ký tuyển dụng, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân phải đóng tiền tham gia dự án của ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền đó.

1-3059.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố người phụ nữ tự xưng 'có căn' nhằm cúng bái lừa đảo

 Xê tự xưng "có căn" đồng thời bịa đặt chuyện "âm binh quấy phá"... nhằm dụ nạn nhân thực hiện nhiều lễ cúng với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 21/11, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Xê (1976, trú phường Thanh Khê) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

image-2.jpg
Võ Thị Xê tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội tìm bị hại của đối tượng lừa đảo mua bán đất

Từ khoảng tháng 10/2024 đến nay, Hải đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân, với số tiền từ 300 triệu đồng đến 900 triệu đồng mỗi người.

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 10/2024 đến tháng 01/2025, trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

capture-1995.png
Đối tượng Nguyễn Văn Hải.
Xem chi tiết

