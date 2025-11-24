Khởi tố gã đàn ông đi ô tô, lừa tiền của nhiều shipper

Bằng thủ đoạn đặt hàng rồi nói dối bên trong hộp bánh có cigar để yêu cầu cọc 300.000 đồng, Hoàng Ngô Sinh đã lừa được tiền của nhiều shipper.

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Ngô Sinh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 21h ngày 7/11, Sinh điều khiển ô tô BKS: 30F-009.01 màu trắng đến phố Lê Phụng Hiểu (phường Hoàn Kiếm) với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của shipper. Tại đây, đối tượng chuẩn bị một hộp hàng đựng 2 chiếc bánh chocopie, dán kín rồi đặt đơn giao qua ứng dụng Ahamove, nói dối bên trong có cigar để yêu cầu tài xế ứng trước 300.000 đồng.

Chiếc xe đối tượng sử dụng để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tài xế giao hàng. (Ảnh: Linh Nhi).

Tài xế N. đến nhận đơn và đã chuyển khoản theo yêu cầu. Đúng lúc này, một tài xế giao hàng khác tên L. phát hiện Sinh chính là kẻ từng lừa mình trước đó nên lập tức hô hoán và đuổi theo.

Bị truy đuổi, Sinh lái xe bỏ chạy, khiến anh L. bị hất lên nắp capo. Đối tượng tiếp tục điều khiển ô tô lắc mạnh nhằm hất anh L. xuống đường. Đến khu vực đèn đỏ Trần Quang Khải - Tràng Tiền, Sinh còn va chạm làm một phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường rồi vượt đèn đỏ tẩu thoát. Người dân và các tài xế sau đó đã khống chế đối tượng.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều nạn nhân khác cũng đến Công an trình báo bị Sinh lừa đảo theo cùng thủ đoạn, mỗi người mất 300.000 đồng.

Hoàng Ngô Sinh bị khởi tố về tội về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: Linh Nhi).

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can đối với Hoàng Ngô Sinh về hai tội danh nêu trên.

Công an đề nghị ai từng bị đối tượng sử dụng ô tô màu trắng biển kiểm soát 30F-009.01 lừa đảo trên ứng dụng Ahamove, cần liên hệ Công an phường Hoàn Kiếm để phối hợp giải quyết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triệt xóa đường dây mua bán ma túy lớn. Nguồn: VTV.