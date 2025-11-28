Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền liên quốc gia 67.000 tỷ đồng

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, liên quan các băng nhóm tội phạm mạng ở Campuchia. 

Theo Hà Nam/Vietnamnet

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố thêm 10 bị can ở nhiều tỉnh, thành trong chuyên án rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, nâng tổng số bị can lên 33 người.

Những người mới bị khởi tố gồm Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn và Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long và Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô lớn liên quan trực tiếp các băng nhóm tội phạm mạng ở Campuchia, được Công an Đà Nẵng khởi tố từ tháng 1/2025.

cong-an.jpg
Nhóm người liên quan trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng bị khởi tố. Ảnh: A.T

Ban đầu, cơ quan điều tra xác định dòng tiền liên quan hoạt động rửa tiền khoảng 30.000 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Đà Nẵng, chuyên án được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi.

Kết quả giám định cho thấy tổng số tiền các nhóm thực hiện rửa lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD.

Trong các đợt khám xét, lực lượng chức năng phong tỏa hơn 1.000 tài khoản; thu khoảng 100 tỷ đồng; tạm giữ 15 máy khắc dấu – máy in, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân và phôi giả, cùng 1.200 trang hồ sơ lập doanh nghiệp.

Điều tra ban đầu cho thấy nhóm này cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, dùng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản sau đó được bán cho các băng nhóm ở Campuchia để phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Công an Đà Nẵng bước đầu ghi nhận hàng chục nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành bị chiếm đoạt tài sản, có trường hợp mất tới 12 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-lien-quoc-gia-67-000-ty-dong-2467574.html
#Chống tội phạm xuyên biên giới #Rửa tiền quy mô lớn #Hoạt động lừa đảo mạng #Phòng chống tội phạm tài chính #Hệ thống tài khoản giả mạo #Hợp tác quốc tế trong điều tra

Bài liên quan

Xã hội

Triệt phá ổ nhóm đánh bạc, bắt giữ 11 đối tượng

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh ập vào bắt quả tang.

Ngày 21/11, thông tin từ Công an xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ số tiền gần 40 triệu đồng.

691fe1238b9bb.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh ở Quảng Ninh

Hà thường xuyên quan hệ với các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy tại địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và Móng Cái (cũ) để thực hiện hành vi phạm tội.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ, khởi tố 13 bị can về các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép hàng cấm (pháo nổ).

anh-chup-man-hinh-2025-11-20-luc-093528.png
Đối tượng Lê Thái Hà. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, bắt 9 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 19/11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng, về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo cơ quan Công an xác đinh, khoảng tháng 8/2024, do nhu cầu muốn đi xuất khẩu lao động, N.T.S (SN 1996, trú tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã liên hệ và được Lê Thị Dương (SN 1976, trú tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) giới thiệu về chương trình đi lao động Hồng Kông với mức phí 279 triệu đồng, công việc làm đóng gói sản phẩm, lương mỗi tháng từ 60 đến 65 triệu đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới