Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền liên quốc gia 67.000 tỷ đồng

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, liên quan các băng nhóm tội phạm mạng ở Campuchia.

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố thêm 10 bị can ở nhiều tỉnh, thành trong chuyên án rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, nâng tổng số bị can lên 33 người.

Những người mới bị khởi tố gồm Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn và Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long và Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô lớn liên quan trực tiếp các băng nhóm tội phạm mạng ở Campuchia, được Công an Đà Nẵng khởi tố từ tháng 1/2025.

Nhóm người liên quan trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng bị khởi tố. Ảnh: A.T

Ban đầu, cơ quan điều tra xác định dòng tiền liên quan hoạt động rửa tiền khoảng 30.000 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Đà Nẵng, chuyên án được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi.

Kết quả giám định cho thấy tổng số tiền các nhóm thực hiện rửa lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD.

Trong các đợt khám xét, lực lượng chức năng phong tỏa hơn 1.000 tài khoản; thu khoảng 100 tỷ đồng; tạm giữ 15 máy khắc dấu – máy in, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân và phôi giả, cùng 1.200 trang hồ sơ lập doanh nghiệp.

Điều tra ban đầu cho thấy nhóm này cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, dùng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản sau đó được bán cho các băng nhóm ở Campuchia để phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Công an Đà Nẵng bước đầu ghi nhận hàng chục nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành bị chiếm đoạt tài sản, có trường hợp mất tới 12 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.