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Xã hội

Cận cảnh Công an băng rừng, lội suối bắt đối tượng trốn cai nghiện

Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã phải băng rừng, lội suối, tiếp cận khu vực rừng núi hiểm trở để bắt được Hảng Thị Sông (41 tuổi) trốn cai nghiện.

Khánh Hoài

Ngày 14/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công đối tượng Hảng Thị Sông (SN 1985, ở xã Lao Chải). Đây là đối tượng trốn thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, tháng 1/2024, Tòa án nhân dân có thẩm quyền đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Hảng Thị Sông vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh việc chấp hành quyết định.

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Đối tượng Hảng Thị Sông.

Để truy bắt đối tượng, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ công tác tăng cường, phối hợp với Công an xã Lao Chải, Công an xã Nậm Xé và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai nhiều biện pháp truy tìm.

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Lực lượng chức năng băng rừng, lội suối để truy bắt đối tượng.

Lực lượng phối hợp đã bám sát địa bàn, rà soát nhiều khu vực rừng núi hiểm trở trong điều kiện thời tiết bất lợi để truy tìm đối tượng.

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Đối tượng Hảng Thị Sông bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ sau thời gian lẩn trốn trong rừng.

Đến ngày 10/7, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Hảng Thị Sông đang lẩn trốn tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Minh Lương và xã Nậm Xé. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng và đưa về cơ quan Công an để thi hành quyết định theo quy định.

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Cán bộ, chiến sĩ tranh thủ bữa ăn giữa hành trình truy bắt đối tượng.

Việc bắt giữ thành công đối tượng góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện, bảo đảm thi hành các quyết định của pháp luật, quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Nước lũ lớn ở thác Ô Đồ Lào Cai. Nguồn: Hoàng Khánh.
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