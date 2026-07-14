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Xã hội

Xưởng gỗ bốc cháy đỏ rực trong đêm ở Phú Thọ

Một dãy xưởng gỗ trên địa bàn xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) bốc cháy đỏ rực trong đêm. Chỉ ít phút, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng.

Bảo Ngân

Sáng 14/7, xác nhận với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng (tỉnh Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy xưởng gỗ nằm gần đường Quốc lộ 2.

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Ngọn lửa cháy đỏ rực bao trùm toàn bộ dãy xưởng gỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xưởng gỗ xảy ra vào khoảng 20h ngày 13/7. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều người dân chứng kiến khói lửa bốc lên bên trong xưởng gỗ rồi nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ khu xưởng, kèm theo những tiếng nổ lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng, xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Ít phút sau, ngọn lửa đã được khống chế, không cháy lan rộng.

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Lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa.
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Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, xưởng gỗ nêu trên đang trong thời gian tháo dỡ để bàn giao mặt bằng thì xảy ra cháy. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy, cũng như thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ trên địa bàn xã Vĩnh Hưng (tỉnh Phú Thọ). Nguồn: Bùi Hữu.
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