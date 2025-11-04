Đau bìu sau bóng đá không đi khám, thanh niên 22 tuổi phải cắt mất tinh hoàn

Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam thanh niên (22 tuổi, Hà Nội) bị tổn thương nghiêm trọng vùng cơ quan sinh dục sau chấn thương thể thao (bóng đá).

Bệnh nhân là một nam thanh niên khỏe mạnh, trong khi đang cố gắng “cứu bóng”, không may ngã đập mạnh vùng bìu. Ban đầu, người bệnh chỉ thấy đau tức nhẹ và sưng bìu, nghĩ là chấn thương nhẹ nên không đi khám, điều trị.

Tuy nhiên, sau khoảng 7 ngày, vùng bìu của bệnh nhân sưng to nhanh, đau nhiều, da bìu bắt đầu chảy dịch và mủ.

Khi đến khám tại Khoa Nam học – Bệnh viện TWQĐ 108, siêu âm và thăm khám cho thấy tinh hoàn đã vỡ nát, nhiễm trùng và hoại tử, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tinh hoàn bên bị tổn thương để tránh nhiễm trùng lan rộng và nguy hiểm đến tính mạng. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khoẻ bệnh nhân ổn định.

Ê - Kíp phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Theo BS Phan Lê Nhật Long – Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108, tinh hoàn là một tạng có tỷ lệ chấn thương rất thấp do nằm ở vị trí trung tâm cơ thể và được bảo vệ tự nhiên. Khi có nguy hiểm, nam giới thường có phản xạ ôm lấy bộ phận sinh dục để bảo vệ.

Hơn nữa, tinh hoàn nằm trong bìu – một cấu trúc có mô lỏng lẻo, đàn hồi tốt, giúp giảm bớt tác động của lực va chạm”, BS Long cho biết.

Nguyên nhân thường gặp của chấn thương tinh hoàn là do bị tấn công trực tiếp, hoặc do lực từ dưới lên trên khi đang ở tư thế ngồi xổm.

BS Long cũng chia sẻ thêm: “Theo phân loại của Hiệp hội Chấn thương Hoa Kỳ (AAST), chấn thương tinh hoàn được chia thành 5 mức độ. Chỉ có độ I tức là đụng dập, tụ máu trong tinh hoàn nhưng chưa rách lá tạng màng tinh hoàn mới có thể điều trị nội khoa.

Từ độ II trở lên đến độ V, đều cần phẫu thuật thám sát để xử trí tổn thương, từ khâu phục hồi lá tạng màng tinh hoàn cho đến cắt tinh hoàn nếu đã hoại tử.

Vì vậy, sau khi bị chấn thương vùng bìu – tinh hoàn, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt để được thăm khám và điều trị kịp thời”.

Thời gian vàng bảo tồn tinh hoàn trong 24 - 48 giờ

ThS.BS Đỗ Ích Định, Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết: "Chấn thương tinh hoàn là cấp cứu ngoại khoa. Nếu bệnh nhân đến sớm, đặc biệt trong 24–48 giờ đầu, khả năng bảo tồn tinh hoàn sẽ cao hơn. Việc trì hoãn khiến máu tụ chèn ép, nhu mô thiếu máu nuôi dưỡng dẫn đến hoại tử".

Qua trường hợp này, các chuyên gia y tế đưa ra lời cảnh báo đến cộng đồng:

Không chủ quan với mọi chấn thương vùng hạ bộ: Dù là tai nạn giao thông, tai nạn thể thao hay tai nạn sinh hoạt tưởng chừng đơn giản, bất kỳ va chạm nào vào vùng bìu, bẹn gây đau đớn, sưng nề, bầm tím đều cần được bác sĩ thăm khám và đánh giá tổn thương.

Thời gian là vàng: Tâm lý xấu hổ, e ngại là rào cản lớn khiến nhiều bệnh nhân chậm trễ trong việc điều trị các bệnh lý vùng kín. 24 giờ đầu (đặc biệt là 6 giờ đầu) sau tai nạn là khoảng thời gian vàng đối với chấn thương tinh hoàn. Việc thăm khám và điều trị muộn có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn như cắt bỏ tinh hoàn, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và tâm lý sau này.

Nhận biết dấu hiệu nguy hiểm: Sau chấn thương vùng bìu, nếu có các triệu chứng như: Đau dữ dội, bìu sưng to nhanh, bầm tím lan rộng, buồn nôn hoặc nôn,… cần phải đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Nam học hoặc Ngoại khoa để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Sơ cứu đúng trước khi đến viện:

- Nằm nghỉ, kê cao bìu, chườm mát, mặc quần lót nâng đỡ.

- Không tự nắn chỉnh, không chườm nóng.

- Nếu có vết thương hở, chảy máu nên băng vết thương bằng gạc sạch trước khi tới viện.

Phòng ngừa khi chơi thể thao – giải trí mạo hiểm: Mặc bảo hộ vùng bẹn, thắt dây an toàn, ngồi đúng tư thế, luyện tập trước khi chơi các trò giải trí mạo hiểm hoặc thực hiện dưới sự hướng dẫn của người có kinh nghiệm. Không nên chơi những trò chơi quá mạo hiểm hoặc dễ gây chấn thương nghiêm trọng.