Sống Khỏe

Người đàn ông ở Thái Nguyên chấn thương vùng kín khi va chạm ở sân bóng

Mới đây, Bệnh viện Quân y 91 Thái Nguyên đã tiếp nhận một ca chấn thương vùng kín nghiêm trọng do va chạm lúc chơi thể thao.

Bình Nguyên

Bệnh nhân là anh N.V.Đ., 32 tuổi, trú tại Trung Thành (Thái Nguyên), nhập viện trong tình trạng bìu và dương vật sưng to, tím căng, đau dữ dội sau cú va chạm khi đá bóng. Đây được đánh giá là chấn thương nặng, có nguy cơ hoại tử tinh hoàn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Phú - Bệnh viện Quân y 91 đã nhanh chóng xác định tổn thương, chỉ định phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn hoại tử và lấy máu tụ kịp thời, cứu anh Đ. thoát khỏi biến chứng nguy hiểm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định.

Trước đó, bệnh nhân nam tên T., 39 tuổi, cũng nhập khoa Nam học và Y học Giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trong tình trạng sưng tinh hoàn, đau dữ dội vùng bìu trái, bầm tím và sưng nề nhiều. Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ nhận định bệnh nhân bị chấn thương tinh hoàn trái sau khi bóng đá đập vào bìu.

2.jpg
Ảnh minh hoạ/internet

Anh T. cho biết bị va chạm khi chơi bóng, đau âm ỉ nhưng không đi khám. Khi cơn đau tăng, lan lên vùng bẹn, anh được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu.

Sau thăm khám lâm sàng và xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán vỡ tinh hoàn trái. Ê-kíp bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, lấy máu tụ, dẫn lưu, cắt lọc tổ chức hoại tử và bảo tồn tinh hoàn. Cuộc mổ kéo dài gần 1 giờ, tinh hoàn được bảo toàn thành công, bệnh nhân hồi sức ổn định.

Một sinh viên đại học 22 tuổi ở Hà Nội mới đây cũng bị đau vùng kín dữ dội do va chạm khi đá bóng. Khi vào viện, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật. Tinh hoàn trái của nam sinh vỡ nát, tụ máu, mất hết tổ chức nhu mô lành nên ê-kíp cắt bỏ tinh hoàn bị chấn thương.

Tai nạn trong lao động và thể thao luôn tiềm ẩn những rủi ro khôn lường. Đôi khi, những sự cố tưởng chừng nhỏ lại có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản của chúng ta.

Các bác sĩ khuyến cáo khi chơi những bộ môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng bầu dục, cầu lông… nam giới cần trang bị đồ bảo hộ để bảo vệ "cậu nhỏ", tránh những chấn thương đáng tiếc. Nếu gặp chấn thương vùng sinh dục, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.

