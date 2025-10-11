Bắt 2 đối tượng tàng trữ gần 250 viên ma tuý ở Quảng Trị

Ngày 11/10, thông tin từ Công an xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 10h ngày 10/10, Tổ công tác Công an xã Triệu Cơ phối hợp với Phòng PC04 – Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang đối tượng T.V.P. (SN 2006, trú tại thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Cơ) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng N.D.T bị bắt giữ cùng tang vật ma túy. Ảnh:CACC.

Tang vật thu giữ là 02 viên nén màu hồng, hình trụ tròn, nghi là ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ đối tượng N.D.T. (SN 1989, trú tại thôn Kim Long, xã Vĩnh Định; hiện ở thôn Xuân Tam Mỹ, xã Triệu Cơ) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đồng thời, thu giữ thêm 242 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

