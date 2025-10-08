Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mở tiệc ma tuý trong quán bar, 2 thanh niên trả giá đắt

Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Phạm Văn Bôn và Đặng An bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 90 tháng tù giam.

Hạo Nhiên

Ngày 8/10, Toà án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Phạm Văn Bôn (SN 1992) và Đặng An (SN 2001, cùng trú tại TP.Huế) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h ngày 08/02/2025, sau khi ăn nhậu tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền (nay là xã Phong Quảng, TP. Huế), Bôn và An rủ nhau đến quán bar ASTA (số 9 Hùng Vương, TP. Huế) để nghe nhạc và sử dụng ma túy. Cả hai thống nhất chia đôi toàn bộ chi phí, Bôn tạm ứng chi trước, An sẽ hoàn lại sau.

Bôn liên hệ qua Facebook thuê Phan Toàn, một tài xế dịch vụ, chở cả hai đến quán bar. Khoảng 20h45 cùng ngày, Toàn đưa Bôn và An đến quán, sau đó được Bôn rủ vào ngồi chơi và chờ chở về. Nhân viên quán bố trí cho cả nhóm ngồi tại bàn VIP 20.

z6851467962173-aea97de0b8265ecfde9ad9993407305700-36-45-21still076.png
Hai bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh.

Khoảng 30 phút sau, Bôn đi vệ sinh và gặp một nam thanh niên không rõ lai lịch. Khi được hỏi có sử dụng ma túy không, Bôn trả lời có và mua 1 viên ma túy dạng “kẹo” cùng 1 “chấm” ma túy dạng “khay” với giá 1,4 triệu đồng. Bôn thanh toán, nhận viên “kẹo” và được hứa sẽ đưa “khay” lên sau.

Trở lại bàn, Bôn bẻ đôi viên “kẹo”, chia cho cả nhóm cùng sử dụng. Khoảng 22h30, nam thanh niên lúc trước mang “khay” ma túy đã được xào sẵn trong ly thủy tinh, đưa đến bàn. Bôn và An dùng ống hút chia cho mọi người cùng sử dụng.

Đến 23h50, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang nhóm của Bôn, An, Toàn đang tổ chức sử dụng ma túy tại bàn VIP 20. Tang vật thu giữ gồm tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy, cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thành thật khai báo, xin được hưởng mức án nhẹ để sớm về với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Bôn và Đặng An cùng mức án 45 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Mở tiệc #ma tuý #Toà án #xét xử #TP Huế #bị cáo

Bài liên quan

Xã hội

Phá đường dây ma tuý 'khủng' của ông trùm chuyên sử dụng "hàng nóng"

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa triệt xoá đường dây vận chuyển ma tuý khủng, bắt 1 đối tượng, thu giữ 14kg ma túy, 02 khẩu súng quân dụng và 03 viên đạn.

Ngày 2/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt 02 đối tượng và thu giữ khoảng 14kg ma túy các loại, 02 khẩu súng quân dụng, 03 viên đạn.

Trước đó, đêm 19/9 rạng sáng 20/9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an xã Ninh Châu, Công an xã Trường Ninh đã bắt quả tang Trần Văn Huy (SN 1983, trú tại thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), là đối tượng cầm đầu trong chuyên án.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển gần 200 viên ma tuý ở Quảng Trị

Đang vận chuyển gần 200 viên ma tuý đi tiêu thụ, Phan Anh Tú đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25/9, thông tin từ Công an xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Bố Trạch và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

z7048470339828-ced180a0498422296e3f2679c7a8e3a9-20250925135942-1.jpg
Đối tượng Phan Anh Tú cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Xem chi tiết

Xã hội

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh triệt xoá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên biên giới

Đang vận chuyển 14 kg ma túy từ Lào về Việt Nam, Lê Văn Lợi đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 30/9, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, bắt 1 đối tượng, thu giữ 14 kg ma túy.

Trước đó, vào khoảng 14h40 ngày 25/9, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) bắt quả tang đối tượng Lê Văn Lợi (SN 1993, thường trú ở thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đang có hành vi vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới