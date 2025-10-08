Mở tiệc ma tuý trong quán bar, 2 thanh niên trả giá đắt

Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Phạm Văn Bôn và Đặng An bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 90 tháng tù giam.

Ngày 8/10, Toà án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Phạm Văn Bôn (SN 1992) và Đặng An (SN 2001, cùng trú tại TP.Huế) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h ngày 08/02/2025, sau khi ăn nhậu tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền (nay là xã Phong Quảng, TP. Huế), Bôn và An rủ nhau đến quán bar ASTA (số 9 Hùng Vương, TP. Huế) để nghe nhạc và sử dụng ma túy. Cả hai thống nhất chia đôi toàn bộ chi phí, Bôn tạm ứng chi trước, An sẽ hoàn lại sau.

Bôn liên hệ qua Facebook thuê Phan Toàn, một tài xế dịch vụ, chở cả hai đến quán bar. Khoảng 20h45 cùng ngày, Toàn đưa Bôn và An đến quán, sau đó được Bôn rủ vào ngồi chơi và chờ chở về. Nhân viên quán bố trí cho cả nhóm ngồi tại bàn VIP 20.

Hai bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh.

Khoảng 30 phút sau, Bôn đi vệ sinh và gặp một nam thanh niên không rõ lai lịch. Khi được hỏi có sử dụng ma túy không, Bôn trả lời có và mua 1 viên ma túy dạng “kẹo” cùng 1 “chấm” ma túy dạng “khay” với giá 1,4 triệu đồng. Bôn thanh toán, nhận viên “kẹo” và được hứa sẽ đưa “khay” lên sau.

Trở lại bàn, Bôn bẻ đôi viên “kẹo”, chia cho cả nhóm cùng sử dụng. Khoảng 22h30, nam thanh niên lúc trước mang “khay” ma túy đã được xào sẵn trong ly thủy tinh, đưa đến bàn. Bôn và An dùng ống hút chia cho mọi người cùng sử dụng.

Đến 23h50, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang nhóm của Bôn, An, Toàn đang tổ chức sử dụng ma túy tại bàn VIP 20. Tang vật thu giữ gồm tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy, cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thành thật khai báo, xin được hưởng mức án nhẹ để sớm về với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Bôn và Đặng An cùng mức án 45 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

