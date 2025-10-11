Hà Nội

Xã hội

'Nữ quái' sa lưới cùng hơn 500 viên ma tuý tổng hợp

Đang vận chuyển lượng lớn ma tuý đi tiêu thụ, Trần Thị Thanh Tuyền đã bị lực lượng chức năng TP Huế phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 11/10, thông tin từ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép ma túy số lượng lớn tại phường Thủy Xuân.

558518924-122145035438840893-5985109294634305494-n.jpg
Đối tượng Trần Thị Thanh Tuyền...

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 7/10, tại đường Đồng Khởi, Công an phường Thủy Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1993, trú tại số 33/109 Minh Mạng, phường Thủy Xuân) đang điều khiển xe mô tô SH Mode BKS 75F1-925.67 và cất giấu 98 viên nén nghi ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuyền tại phường Thủy Xuân, lực lượng Công an thu giữ thêm 426 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) màu đỏ, xanh; nhiều gói tinh thể rắn màu trắng (nghi ma túy đá); một cân tiểu ly và nhiều dụng cụ liên quan.

561107353-122145035474840893-6756878608128167979-n.jpg
...cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tuyền khai nhận số ma túy trên được mua về để sử dụng và bán lại nhằm kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
