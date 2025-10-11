Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán ma tuý ở Quảng Trị

Các đối tượng đang giao dịch mua bán trái phép chất ma tuý thì bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 11/10, thông tin từ Công an xã Triệu Bình (Quảng Trị) cho biết, đơn vị bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 180 viên ma tuý tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Triệu Bình phát hiện 02 nam thanh niên điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến đường bê tông thuộc thôn Hà My ra hướng Quốc lộ 49C có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe và kiểm tra hành chính.

20251011-141007.jpg
Hai đối tượng...

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Hùng Tiến (SN 1986, trú tại phường Quảng Trị) mang theo 158 viên nén màu hồng và 2 viên màu xanh, nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Còn Nguyễn Sanh Thành (SN 1997, trú tại thôn Hà My) khi thấy có lực lượng Công an đã vứt bỏ 1 ống nhựa chứa 20 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

20251011-141007-1.jpg
...cùng tang vật bị bắt giữ.

Làm việc với cơ quan Công an, Thành khai nhận số ma túy này do Phan Văn Hải (SN 2000, trú tại thôn Hà My, xã Triệu Bình) nhờ nhận từ Tiến để giao lại cho Hải.

Hiện, Công an xã Triệu Bình đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Hùng Tiến hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Sanh Thành về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, đồng thời đang tiến hành truy xét đối tượng Phan Văn Hải.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Công an #Quảng Trị #mua bán #ma tuý #bắt giữ #truy xét

Bài liên quan

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng xăm trổ đầy mình “bay lắc” trong nhà nghỉ

Đang say sưa "bay lắc" trong nhà nghỉ, một nhóm thanh niên bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Ngày 11/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC04) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, thực hiện kế hoạch tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện trên địa bàn xã có nhóm thanh niên lạ mặt gồm 1 cô gái và 7 nam thanh niên đang có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Xem chi tiết

Xã hội

'Nữ quái' sa lưới cùng hơn 500 viên ma tuý tổng hợp

Đang vận chuyển lượng lớn ma tuý đi tiêu thụ, Trần Thị Thanh Tuyền đã bị lực lượng chức năng TP Huế phát hiện, bắt giữ.

Ngày 11/10, thông tin từ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép ma túy số lượng lớn tại phường Thủy Xuân.

558518924-122145035438840893-5985109294634305494-n.jpg
Đối tượng Trần Thị Thanh Tuyền...
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới