Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán ma tuý ở Quảng Trị

Các đối tượng đang giao dịch mua bán trái phép chất ma tuý thì bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 11/10, thông tin từ Công an xã Triệu Bình (Quảng Trị) cho biết, đơn vị bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 180 viên ma tuý tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Triệu Bình phát hiện 02 nam thanh niên điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến đường bê tông thuộc thôn Hà My ra hướng Quốc lộ 49C có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe và kiểm tra hành chính.

Hai đối tượng...

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Hùng Tiến (SN 1986, trú tại phường Quảng Trị) mang theo 158 viên nén màu hồng và 2 viên màu xanh, nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Còn Nguyễn Sanh Thành (SN 1997, trú tại thôn Hà My) khi thấy có lực lượng Công an đã vứt bỏ 1 ống nhựa chứa 20 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

...cùng tang vật bị bắt giữ.

Làm việc với cơ quan Công an, Thành khai nhận số ma túy này do Phan Văn Hải (SN 2000, trú tại thôn Hà My, xã Triệu Bình) nhờ nhận từ Tiến để giao lại cho Hải.

Hiện, Công an xã Triệu Bình đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Hùng Tiến hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Sanh Thành về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, đồng thời đang tiến hành truy xét đối tượng Phan Văn Hải.

