Xã hội

Xét xử cựu cán bộ thuế 'bảo kê' đường dây mua bán hóa đơn khống 6.700 tỷ

Cựu cán bộ thuế Nguyễn Tuấn Anh nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng để "bảo kê" 41 "công ty ma" mua bán hóa đơn khống lên tới 6.700 tỷ đồng.

Theo Tân Châu/Tiền Phong

Ngày 25/11, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, đưa - nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn TPHCM.

Trong số đó: Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (cựu cán bộ thuế) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Các bị cáo Hoàng Phi (35 tuổi, ngụ TPHCM) bị xét xử về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Đưa hối lộ”; Lê Thế Diện bị xét xử về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 25/11.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 25/11.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập 168 ‘công ty ma’ để mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) khống cho nhiều doanh nghiệp với chi phí dao động 1.7 - 2.2%/tiền hàng hoá dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn GTGT.

Bị cáo này liên hệ với các đối tượng chuyên xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh. Sau khi cấp giấy chứng nhận, các công ty này không hoạt động thực tế ở nơi đăng ký. Hoàng Phi đã xuất bán trái phép 45.515 hoá đơn GTGT với tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ trước thuế là 6.154 tỷ đồng, sau thuế 6.703 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 110 - 129 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, Hoàng Phi thông qua Lê Thế Diện đưa hối lộ cho Nguyễn Tuấn Anh 4,2 tỷ đồng để bỏ qua việc kiểm tra tình trạng hoạt động, cảnh báo rủi ro về thuế, khóa mã số thuế của các ‘công ty ma’ do Hoàng Phi và Lê Thế Diện giúp Phi thành lập nằm trên địa bàn Phường 9, quận Gò Vấp do Nguyễn Tuấn Anh phụ trách.

Nguyễn Tuấn Anh đã bỏ qua việc kiểm tra hoạt động thực tế của các doanh nghiệp; chênh lệch hóa đơn đầu vào, đầu ra hàng tháng, quý.... Bị cáo này không khóa mã số thuế, thông báo cho Hoàng Phi biết khi các 'công ty ma' bị hệ thống cảnh báo rủi ro về hóa đơn. Từ đó, Phi đối phó bằng cách làm thủ tục tạm ngưng hoặc đổi địa chỉ kinh doanh nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý.

Do không muốn trực tiếp nhận tiền từ Phi nên Tuấn Anh đã giới thiệu người quen là Lê Thế Diện vào làm việc cho Phi. Diện thực hiện nhiệm vụ khai báo thuế cho các ‘công ty ma’ của Hoàng Phi. Thông qua Diện, Tuấn Anh và Phi thống nhất tỷ lệ tiền đưa - nhận hối lộ là 0,3% - 0,35% trên tổng doanh thu bán ra trên tờ khai báo cáo thuế của các 'công ty ma' nơi Tuấn Anh quản lý. Diện sẽ trực tiếp nhận tiền hối lộ từ Phi để đưa cho Tuấn Anh và được trả công số tiền tương ứng với 0,05%.

Trong năm 2023, Phi đã đưa hối lộ cho Tuấn Anh thông qua Lê Thế Diện hơn 4,2 tỷ đồng/tổng doanh thu 41 ‘công ty ma’.

Những lần đưa tiền, Phi đều đưa cho Diện tại quán Cà phê Country Houses ở đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp (cũ). Sau khi nhận tiền, Diện mang đến nhà giao cho Tuấn Anh. Tổng số tiền mà Lê Thế Diện thu lợi bất chính từ việc giúp Phi thành lập ‘công ty ma’ và được Tuấn Anh chia từ tiền nhận hối lộ là 861 triệu đồng. Tuấn Anh đã nhận từ Phi thông qua Diện là hơn 3,5 tỷ đồng.

Cáo trạng cho biết, Cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của Nguyễn Tuấn Anh, thu giữ số tiền 700 triệu đồng. Bị cáo này khai nhận đây là tiền nhận hối lộ của Phi để tiêu xài và đã tự nguyện giao nộp thêm số tiền 1,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

tienphong.vn
https://tienphong.vn/xet-xu-cuu-can-bo-thue-bao-ke-cho-duong-day-mua-ban-hoa-don-khong-6700-ty-dong-post1799326.tpo
#cán bộ thuế #hóa đơn khống #bảo kê #hối lộ #đường dây #TPHCM

