Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh gần mương nước ở Khánh Hoà

Phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới mương nước, người dân xã Xuân Hải (tỉnh Khánh Hoà) đã cấp báo chính quyền.

Ngày 25/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản thông báo tìm người biết thông tin liên quan vụ vứt bỏ trẻ sơ sinh tại xã Xuân Hải.

Trước đó, vào khoảng 7h45, ngày 26/7/2025, tại khu vực mương nước Màng Màng thuộc thôn Lương Cách, xã Xuân Hải, người dân phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ảnh minh hoạ.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân ai biết thông tin liên quan vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang) hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Dương Nhật Bảo - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa, điện thoại: 0912.777.546 để trình báo.

