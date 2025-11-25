Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh gần mương nước ở Khánh Hoà

Phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới mương nước, người dân xã Xuân Hải (tỉnh Khánh Hoà) đã cấp báo chính quyền.

Hạo Nhiên

Ngày 25/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản thông báo tìm người biết thông tin liên quan vụ vứt bỏ trẻ sơ sinh tại xã Xuân Hải.

Trước đó, vào khoảng 7h45, ngày 26/7/2025, tại khu vực mương nước Màng Màng thuộc thôn Lương Cách, xã Xuân Hải, người dân phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

qn17.jpg
Ảnh minh hoạ.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân ai biết thông tin liên quan vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang) hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Dương Nhật Bảo - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa, điện thoại: 0912.777.546 để trình báo.

>>> Xem thêm video phát hiện thi thể nam giới trên sông Tô Lich:

(Nguồn: Truyền hình Hà Nội)
#Công an #Khánh Hoà #phát hiện #tử thi #trẻ sơ sinh #mương nước

Bài liên quan

Xã hội

Thi thể nam giới có hình xăm thiên thần tố kẻ sát nhân man rợ

Sau khi sát hại nạn nhân, Tuấn còn rạch bụng, cắt bộ phận sinh dục của anh Th.rồi phi tang xác xuống sông Bắc Hưng Hải một cách man rợ.

50-1.jpg
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h ngày 22/5/2017, người dân sinh sống quanh bờ sông Bắc Hưng Hải (đoạn chảy qua cầu Thuần Xuyên, thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên - cũ), phát hiện thi thể một nam giới đang trong quá trình phân hủy, trên người có nhiều thương tích...Kết quả khám nghiệm bước đầu xác định nạn nhân có độ tuổi ngoài 20 đến 30, bị tử vong với nhiều vết thương trên thân thể. Trong đó, đáng chú ý có một vết cắt sâu tại cổ, một vết rạch hình chữ T từ ngực xuống bụng... và bộ phận sinh dục đã bị cắt bỏ. (Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân)
44-1.jpg
Dấu vết duy nhất các đơn vị có được là một phần vân tay được Viện khoa học Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên tỉ mỉ thu lượm. Một manh mối khác giúp xác định danh tính nạn nhân là 2 hình xăm khá đặc biệt: một hình xăm con hổ trên vai và một hình xăm cô gái với đôi cánh thiên thần bên cổ tay trái. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nghi phạm liên quan đến vụ thi thể thiếu nữ 19 tuổi trôi trên sông

Liên quan đến vụ thiếu nữ Nghệ An mất tích nhiều ngày, thi thể cô gái được xác định trôi trên sông ở Hưng Yên, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 1 nghi phạm.

Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ cô gái 19 tuổi quê Nghệ An mất tích nhiều ngày, thi thể được tìm thấy ở Hưng Yên. Thông tin chi tiết về danh tính, diễn biến vụ án chưa được tiết lộ.

capture-8733.png
Thi thể thiếu nữ được phát hiện trôi trên sông thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên.
Xem chi tiết

Xã hội

Thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ sông Lam

Phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ sông Lam, người dân phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã cấp báo cơ quan chức năng.

Ngày 23/11, thông tin từ UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bờ sông Lam, thuộc Tổ dân phố Xuân Lam 5.

Theo đó, vào khoảng 6h30' ngày 23/11, người dân địa phương phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ sông Lam (khu vực bến cát Doanh nghiệp tư nhân Tân Sơn Thủy Tổ dân phố Xuân Lam 5, phường Bắc Hồng Lĩnh) nên đã cấp báo chính quyền.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới