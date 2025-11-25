Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân Gia Lai chịu thiệt hại do bão lũ

Ngày 24 và 25/11, lực lượng Công an tỉnh và doanh nhân Gia Lai đã huy động hơn 3,3 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ngày 25/11, Công an phường An Khê phối hợp cùng Công an xã Uar trao tặng 200 suất quà với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã.

Nguồn kinh phí chương trình được huy động từ cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị cũng như các nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn phường An Khê.

Xã Uar là một trong những địa phương ở khu vực hạ lưu sông Ba chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lụt vừa qua. Toàn xã đã phải di dời hơn 340 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu để tránh lũ. Trong đó, có gần 170 hộ với gần 600 khẩu phải di dời vào các điểm tránh lũ tập trung.

Trong đó, 2 hộ dân trên địa bàn xã đã bị tốc mái nhà, 1 hộ bị tốc mái 1 phần. Hơn 1.100 ha cây trồng bị ngập… với thiệt hại hơn 18 tỷ đồng. Ngoài ra, 10 ha đất bị sạt lở do ảnh hưởng của nước lũ. Đã có 23 con gia súc bị chết, 50 con gia cầm bị chết với thiệt hại về chăn nuôi ước tính 163,5 triệu đồng. Đặc biệt, 42 căn nhà của các hộ dân trong xã bị nứt, sụt lún.

Sáng 25/11, đại diện Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Công an tỉnh Phú Thọ đã đến động viên, trao tặng 420 triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tỉnh Gia Lai để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công an tỉnh Phú Thọ trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và người dân trong tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Thu Huyền

Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận lượng quà lớn của một nhà hảo tâm (quê xã Phù Cát) đang sinh sống tại TP HCM gồm: 10 tấn gạo, 1.000 thùng mì tôm và 20 tấn nhu yếu phẩm (tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng) để hỗ trợ cho người dân.

Từ nguồn quà tiếp nhận, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phân bổ gần 1.000 suất quà đến 11 xã, phường bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề trong đợt lũ, bảo đảm hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Lực lượng CA đã trao quà tận tay người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

Cùng ngày, Giám đốc Agribank Bình Định Nguyễn Hữu Câu đã đến động viên, trao tặng Công an tỉnh Gia Lai 200 triệu đồng để đồng hành, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lụt.

Đại diện Agribank Bình Định trao 200 triệu đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lụt. Ảnh: Bảo Hân

Những ngày qua, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã triển khai đợt thiện nguyện hỗ trợ kinh phí lên đến gần 2 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Những phần quà thiết thực được Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai trao tận tay người dân vùng lũ Tuy Phước Đông. Ảnh: Dũng Nhân

Tiếp tục các hoạt động hướng về đồng bào vùng lũ, sáng 25/11, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên và trao 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Tuy Phước Đông. Cùng ngày, Hội cũng trao 100 suất quà tổng trị giá 220 triệu đồng cho người dân khu vực 9, phường Quy Nhơn.

Trước đó, ngày 24/12, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 39 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác vận động quyên góp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sau 2 ngày triển khai, Chi cục đã tiếp nhận hơn 16.000 đơn vị sản phẩm, tương đương 39 tấn hàng. Hiện toàn bộ số hàng hóa trên đang được Chi cục chuyển đến các địa phương bị thiệt hại bảo đảm kịp thời, đúng nhu cầu và đúng đối tượng cần hỗ trợ và đã cấp phát hàng hóa, hỗ trợ người dân tại xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn.