Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàng ở Đồng Tháp

Sau khi gây án, Nguyễn Trung Tín (tỉnh An Giang) đã đưa vàng đi bán lấy tiền mua sắm tivi, tủ lạnh, chuộc lại xe máy cho vợ và nạp tiền vào tài khoản cờ bạc.

Ngày 25/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trung Tín (25 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều tối 23/11, Tín bịt mặt, đi xe máy đến tiệm vàng K.T. (xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Lợi dụng lúc chủ tiệm đưa dây chuyền cho khách xem, đối tượng cướp giật tài sản rồi phóng xe tẩu thoát. Sợi dây chuyền bị cướp có trọng lượng hơn 8 chỉ, trị giá khoảng 128 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Trung Tín tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Trung Tín là nghi phạm gây án.

Đến chiều 24/11, cơ quan Công an đã bắt Tín tại một nhà trọ ở ấp 5 (xã Tân Phước 3), thu giữ nhiều trang sức vàng cùng các tang vật liên quan vụ án.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tín khai sau khi gây án đã mang số vàng cướp được bán tại một cửa hàng ở xã Mỹ Lợi lấy 114 triệu đồng. Số tiền này được dùng để chuộc xe cho vợ, mua thiết bị điện tử và tiếp tục đầu tư tiền ảo, đánh bạc online.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

