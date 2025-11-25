Hà Nội

Xã hội

Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàng ở Đồng Tháp

Sau khi gây án, Nguyễn Trung Tín (tỉnh An Giang) đã đưa vàng đi bán lấy tiền mua sắm tivi, tủ lạnh, chuộc lại xe máy cho vợ và nạp tiền vào tài khoản cờ bạc.

Hạo Nhiên

Ngày 25/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trung Tín (25 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều tối 23/11, Tín bịt mặt, đi xe máy đến tiệm vàng K.T. (xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Lợi dụng lúc chủ tiệm đưa dây chuyền cho khách xem, đối tượng cướp giật tài sản rồi phóng xe tẩu thoát. Sợi dây chuyền bị cướp có trọng lượng hơn 8 chỉ, trị giá khoảng 128 triệu đồng.

ban-sao-doi-tuong-nguyen-trung-tin-tai-co-quan-cong-an-1107.jpg
Đối tượng Nguyễn Trung Tín tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Trung Tín là nghi phạm gây án.

Đến chiều 24/11, cơ quan Công an đã bắt Tín tại một nhà trọ ở ấp 5 (xã Tân Phước 3), thu giữ nhiều trang sức vàng cùng các tang vật liên quan vụ án.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tín khai sau khi gây án đã mang số vàng cướp được bán tại một cửa hàng ở xã Mỹ Lợi lấy 114 triệu đồng. Số tiền này được dùng để chuộc xe cho vợ, mua thiết bị điện tử và tiếp tục đầu tư tiền ảo, đánh bạc online.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Cướp tiệm vàng #Công an Đồng Tháp #bắt giữ #nghi phạm #đánh bạc

Bài liên quan

Xã hội

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 7 tỷ đồng

Từ khoảng tháng 10/2024 đến nay, Hải đã chiếm đoạt tiền, tài sản của nhiều nạn nhân, với số tiền từ 300 triệu đồng đến 900 triệu đồng mỗi người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1989, trú tại phường Thành Đông, TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

6b16b9e71faef6f0afbfjpg.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Hải.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 'nóng' 2 con nghiện cướp điện thoại của học sinh

Trong lúc đang nghe điện thoại, một học sinh ở tỉnh Đồng Tháp bị 2 kẻ lạ mặt tiếp cận, cướp mất chiếc điện thoại di động.

Ngày 25/11, thông tin từ Công an xã Thanh Hưng (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng cướp giật điện thoại của một học sinh trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 18h30, ngày 19/11, em L.T.M.N (SN: 2010, thường trú tại ấp 5, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp) dừng xe trước nhà một hộ dân ven Quốc lộ 30 thuộc tổ 11, ấp 5 (xã Thanh Hưng) để trú mưa.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhanh chóng tóm gọn tên cướp điện thoại táo tợn trên phố Hà Nội

Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện và khống chế thành công đối tượng đang có hành vi nghi vấn nhằm tẩu tán chiếc điện thoại vừa cướp được.

Ngày 24/11, Công an phường Xuân Phương, TP Hà Nội cho biết, tối 23/11, đơn vị đã kịp thời truy bắt một đối tượng chuyên cướp giật điện thoại di động ngay khi hắn đang tìm cách tẩu tán tang vật.

722ee41e-5eec-4cdb-8270-359b9c2962bd-1.jpg
Thời điểm đối tượng bị Công an bắt giữ.
Xem chi tiết

