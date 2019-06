Honda CR-V "lỗi phanh" tại Việt Nam vẫn bán tới 1.317 xe

Cuối tháng tháng 5/2019 vừa qua, mẫu xe SUV Honda CR-V mới bất ngờ bị một số khách hàng phản ánh về lỗi hệ thống phanh khi sử dụng kiểm soát hành trình Cruise Control. Tuy vậy, Honda CR-V vẫn là mẫu ôtô bán chạy nhất của Honda tại thị trường Việt Nam trong tháng với 1.317 xe, chiếm 44% tổng số số xe bán ra.

So với tháng trước đó, Honda CR-V tăng trưởng doanh số tới 103%. Đồng thời, mẫu xe này bán chạy giúp doanh số mảng kinh doanh ôtô Honda Việt Nam (HVN) đạt 2.975 xe trong tháng 5/2019, tăng trưởng tới 69% so với tháng trước và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018. Một mẫu xe khác đóng góp vào sự tăng trưởng này là Honda City, bán ra 664 xe trong tháng 5/2019.

Tăng trưởng ở mảng kinh doanh ôtô nhưng ở mảng kinh doanh xe máy, tháng 5/2019 lại chứng kiến sự sụt giảm doanh số 7% so với tháng trước, chỉ đạt 204.747 xe bán ra. Trong đó mẫu xe máy bán chạy nhất của HVN vẫn là xe tay ga Vision với 50.526 xe, chiếm 25% tổng doanh số bán xe máy của HVN trong tháng 5/2019. Xếp sau là xe số Honda Wave Alpha với 34.409 xe bán ra. Dù doanh số sụt giảm so với tháng trước nhưng so với cùng kỳ năm 2018 doanh số xe máy tháng 5/2019 của HVN vẫn đang tăng trưởng 4%.

Những con số kể trên dường như vẫn đang đúng với kỳ vọng của HVN trong năm tài chính 2020. Đối với xe máy, hãng đặt mục tiêu giữ vững doanh số và thị phần, có kế hoạch giới thiệu khoảng 18 mẫu xe và phiên bản mới tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý và tăng cường xuất khẩu xe nguyên chiếc.

Bên cạnh đó, HVN kỳ vọng tăng trưởng sản lượng bán hàng ở mảng kinh doanh ôtô. Hãng cũng tiết lộ kế hoạch sẽ giới thiệu nhiều mẫu xe mới và các phiên bản nâng cấp. Trong số đó, mẫu xe cỡ nhỏ Honda Brio sẽ là mẫu ôtô mới đầu tiên của HVN được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam trong năm tài chính này.