Xác minh thông tin người bán rau bị xịt nước chảy máu mặt ở Phú Thọ

UBND phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ đã giao công an xác minh, làm rõ thông tin một phụ nữ bán rau bị xịt nước gây chảy máu mặt trên địa bàn.

Chiều 22/6, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Phạm Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ cho biết, địa phương đã giao công an phường vào cuộc xác minh thông tin một phụ nữ bán hàng rong bị xịt nước gây chảy máu trên mặt xôn xao cộng đồng mạng.

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Vụ việc do người dân chia sẻ trên mạng xã hội vào sáng cùng ngày, được cho là xảy ra tại khu vực gần chợ Xuân Hoà. Trong video, người phụ nữ bán rau với khuôn mặt bị chảy máu tại nhiều vị trí gây phẫn nộ mạnh.

Các thông tin chia sẻ cùng bài viết và video cho biết, người phụ nữ này bị người ở cửa hàng hải sản tươi sống xịt nước vào mặt gây thương tích, nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn trong lúc bày bán hàng ở vỉa hè.

Bên dưới bài viết, nhiều ý kiến thể hiện sự phẫn nộ và đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng làm rõ sự việc, xử lý người vi phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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