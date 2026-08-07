Nigeria giải cứu hơn 300 người bị bắt cóc

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cho biết ít nhất 308 người bị bắt cóc trong các vụ tấn công khác nhau ở miền bắc nước này đã được giải cứu.

AP đưa tin, trong một tuyên bố hôm 5/8, Tổng thống Tinubu cho biết, những người vừa được giải cứu bao gồm 163 người bị bắt cóc từ cộng đồng Woro ở khu vực Kaiama thuộc bang Kwara hồi tháng Hai và 145 người bị bắt cóc chủ yếu từ bang Niger.

Chi tiết về chiến dịch giải cứu hơn 300 người bị giam cầm nhiều tháng qua không được tiết lộ. Tuyên bố chỉ nói rằng họ đã được giải cứu từ một khu rừng và hiện đang được chăm sóc y tế.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu. Ảnh: X.

Theo ông Tinubu, đây là "chiến dịch giải cứu lớn nhất từ ​​trước đến nay" do lực lượng an ninh thực hiện trong một ngày tại nước này.

"Việc thực hiện thành công chiến dịch dựa trên thông tin tình báo chứng tỏ hiệu quả và sự phối hợp ngày càng tăng giữa các lực lượng an ninh của chúng ta. Tôi biểu dương những người lính dũng cảm vì lòng can đảm và sự tận tâm không lay chuyển trong việc bảo vệ tính mạng người dân Nigeria”, Tổng thống Tinubu nhấn mạnh.

Theo AP, những vụ bắt cóc tại trường học thường xảy ra ở Nigeria, nơi các nhóm phiến quân nhắm mục tiêu vào những ngôi trường để gây áp lực lên chính quyền và đòi tiền chuộc.

Vào tháng 11/2025, tổng cộng 303 học sinh và 12 giáo viên đã bị các tay súng bắt cóc trong một cuộc tấn công vào trường St. Mary ở bang Niger, Nigeria.

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