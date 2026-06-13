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Xã hội

Khởi tố thanh niên dùng dao phay tấn công gia đình nhà vợ ở Phú Thọ

Sau mâu thuẫn gia đình, một thanh niên ở Phú Thọ bị cáo buộc dùng dao phay tấn công vợ và mẹ vợ gây thương tích, khởi tố về tội giết người.

Nguyễn Hinh

Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm (22 tuổi, trú xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội Giết người theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, ngày 10/6, do phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, chị K.T.D. (19 tuổi) đưa các con về sinh sống tại nhà bố mẹ đẻ.

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Công an lấy lời khai đối tượng Tâm.

Khoảng 19h30 phút cùng ngày, chị D. và mẹ đẻ là chị K. đến nhà Tâm để lấy quần áo, đồ dùng cá nhân. Sau khi thu dọn đồ đạc, giữa Tâm và mẹ vợ xảy ra cãi vã.

Trong lúc mất kiểm soát, Tâm đã dùng dao phay tấn công mẹ vợ. Thấy mẹ bị hành hung, chị D. bỏ chạy nhưng tiếp tục bị Tâm đuổi theo gây thương tích.

Sự việc chỉ dừng lại khi những người có mặt kịp thời can ngăn, khống chế đối tượng. Hai nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu, điều trị. Sức khỏe của hai nạn nhân hiện đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan và trưng cầu giám định thương tích.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm về tội Giết người. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

#Phú Thọ #giết người #dùng dao phay tấn công #bạo lực gia đình

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