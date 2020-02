Xử lý như nào nghi phạm giết người, đốt xác phi tang ở Hải Phòng?

Liên quan vụ giết người đốt xác phi tang ở Hải Phòng, ngày 23/2, các lực lượng Công an thành phố Hải Phòng, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ được đối tượng gây án là Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú quán xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) tại tỉnh Sơn La.



Cụ thể, đêm ngày 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an TP Hải Phòng về việc đối tượng Phạm Ngọc Tuấn (SN 1995, trú tại xóm 1 xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) liên quan đến vụ án giết người đốt xác phi tang bỏ trốn trên 1 chiếc xe khách. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm thông tin và tổ chức chốt chặn.

Đến 3h ngày 23/2, tiến hành dừng kiểm tra xe khách mang biển số 26B-002.43 của nhà xe Hùng Long, chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Sốp Cộp (Sơn La), lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ được đối tượng Tuấn.

Phạm Ngọc Tuấn là nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản đốt xác phi tang tại Hải Phòng. Nạn nhân là Nguyễn Văn Lâm (SN 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng).

Nghi phạm Tuấn (đứng giữa) thời điểm bị bắt.

Công an TP Hải Phòng cho biết, vào 17h30' ngày 22/2, Công an huyện An Dương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà ông Phạm Văn Trường, (SN 1971, ở Xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương) có 1 xác chết là nam giới có nhiều thương tích và bị đốt cháy. Tài liệu điều tra ban đầu xác định vụ án giết người và cướp tài sản, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện An Dương phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La điều tra, truy bắt.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm Ngọc Tuấn khai nhận vào chiều ngày 22/2, anh Nguyễn Văn Lâm đến nhà đối tượng để đòi nợ. Tại đây, đối tượng Tuấn đã dùng dao chém anh Lâm gục chết tại nhà, sau đó phân xác anh Lâm cho vào thùng phi và dùng xăng đốt. Sau đó đối tượng lên xe khách bỏ trốn đến địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thì bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La bắt giữ.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, ông Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi phạm tội của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng khi tước đoạt đi tính mạng của người khác rất dã man, tàn độc.

Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ việc anh Nguyễn Văn Lâm đến nhà nghi phạm đòi nợ nên xảy ra mâu thuẫn. Do thiếu kiềm chế, đối tượng đã sử dụng dao chém anh Lâm gục chết tại nhà. Lo sợ sự trừng phạt của pháp luật và để che giấu hành vi phạm tội, nghi phạm đã phân xác anh Lâm cho vào thùng phi và dùng xăng đốt.

Nếu có căn cứ xác định nghi phạm sau khi sát hại anh Lâm còn có hành vi chiếm đoạt tài sản như điện thoại, tiền, xe máy,...thì phải chịu trách nhiệm về tội Cướp tài sản theo Điều 168 BLHS.

Người nhà nạn nhân tại buổi thực nghiệm hiện trường vụ án chiều 23/2.

Xét hành vi phạm tội của nghi phạm không những đã tước đoạt tính mạng của người khác mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu của công dân đã cấu thành tội Giết người theo điểm e, i, n Khoản 1 Điều 123 và tội Cướp tài sản theo Điều 168 BLHS.

Hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây rùng rợn trong dư luận nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nếu đối tượng có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì với hành vi giết người có tính chất côn đồ và thực hiện tội phạm một cách man rợ thì phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình.

Theo Luật sư Thơm, đây cũng là bài học cảnh báo việc ứng xử trong quan hệ vay nợ cần tuân thủ theo quy định của pháp luật.

