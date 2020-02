Ảnh: Cháy lớn tại khu nhà xưởng 1500 m2 của hai công ty ở Hải Dương

Sáng 23/2, thượng tá Hà Tiến Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại khu nhà xưởng của 2 công ty sản xuất túi nilon và chứa linh kiện máy tính, dây cáp gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Theo đó, vào khoảng 4h27 ngày 23/2, ngọn lửa bùng phát tại khu nhà xưởng của Công ty CP nhựa thông minh Việt Nam và Công ty CP XNK Coolerplus cùng có địa chỉ tại khu công nghiệp Cẩm Thượng (phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Thời điểm xảy ra vụ cháy lúc rạng sáng và vào ngày chủ nhật nên không có nhiều người trực tại công ty. Do đó, ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ khu xưởng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hải Dương đã điều động lực lượng gồm 30 cán bộ chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy nhanh chóng tiếp hiện trường để dập lửa. Đến 6h30 sáng cùng ngày, lưc lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn vụ cháy và kịp thời ngăn chặn không để cháy lan sang hơn 3.000m2 nhà xưởng khác trong khu vực. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại về tài sản có thể nhiều tỷ đồng. Mái nhà xưởng sập do vụ cháy. Quang cảnh hoang tàn sau vụ cháy. Lực lượng cứu hỏa đang dập tắt những đốm lửa cuối cùng. Hầu hết tài sản đều bị thiêu rụi. Được biết, khu nhà xưởng cháy được Công ty CP nhựa thông minh Việt Nam và Công ty CP XNK Coolerplus thuê mặt bằng của Công ty TNHH Vận tải xây dựng Thanh Hà. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

