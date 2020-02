Sát hại bác ruột, cướp tài sản ở Bắc Ninh: Hành vi tàn ác, đối mặt án tử?

Liên quan vụ đối tượng sát hại bác ruột, cướp tài sản ở Bắc Ninh, ngày 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an TP Bắc Ninh, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã điều tra, làm rõ hung thủ giết người, cướp tài sản. Theo đó, kẻ thủ ác chính là Lê Thanh Hưng (29 tuổi, ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) – cháu ruột của nạn nhân Nguyễn Thị Nhung, giáo viên nghỉ hưu (55 tuổi, trú ở khu chợ Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.



Đáng chú ý, để thực hiện ý đồ trộm cắp tài sản nhà bác ruột là bà Nguyễn Thị Nhung, Hưng đã lên kế hoạch rất bài bản và cụ thể. Trước thời gian gây án khoảng 2 tuần, lợi dụng sơ hở của con trai bà Nhung, Hưng sao chép 1 bộ chìa khóa nhà bà Nhung, chờ thời cơ thuận lợi để đột nhập trộm cắp tài sản.

Do nắm rõ mọi quy luật sinh hoạt nhà bà Nhung, khoảng 12h ngày 20/2, Hưng đi xe máy hiệu Wave BKS 99F1- 01639 từ Hà Nội về Bắc Ninh, sau đó gửi xe tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh rồi đi bộ đến nhà nạn nhân. Khoảng hơn 13h cùng ngày, Hưng dùng chìa khóa đã chuẩn bị trước đó mở cửa và trốn trong phòng ngủ tầng 3.

Khoảng 14h ngày hôm sau 21/2, đối tượng bịt kín mặt, đeo găng tay và mở cửa phòng ngủ bà Nhung để trộm cắp. Bị nạn nhân phát hiện, chống cự, kẻ thủ ác đã dùng kéo đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Sau đó đối tượng lấy trộm túi xách, bên trong có khoảng 900 nghìn đồng, 1 xe máy hiệu Lead, 1 dây chuyền và 1 bông tai vàng.

Đối tượng Hưng làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vì biết gia đình bà Nhung chuẩn bị xây nhà, lại có két sắt trong phòng ngủ; Hưng đang cần số tiền lớn chi trả việc cá nhân nên đối tượng đã không ngần ngại ra tay với chính bác ruột mình.

Đáng chú ý, sau khi dùng gối bịt miệng bác ruột với mục đích khiến nạn nhân chết ngạt. Do bà Nhung giãy giụa, kêu cứu nên Hưng đã dùng kéo đâm nạn nhân. Sau đó, thấy máu ra nhiều, Hưng lôi nạn nhân vào phòng tắm để rửa sạch. Quá trình lôi kéo, quần áo nạn nhân bị tuột nên Hưng lột hẳn ra, sau đó, dùng chăn ga lau sạch máu rồi mang cho vào máy để giặt. Hưng cũng vô hiệu hoá camera ở trong nhà, tháo thẻ nhớ chiếc camera phía ngoài vứt đi.

Sau khi gây án, Hưng gửi xe trộm cắp được tại bãi trông xe thuộc phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội và bắt grab quay lại nhà nạn nhân. Tại đây, Hưng tỏ ra sốt sắng, lo toan hậu sự, đặc biệt không tỏ ra bất cứ sự lo lắng nào, cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ án và ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Hưng về tội “Giết người, Cướp tài sản”. Theo hồ sơ vụ việc, Lê Thanh Hưng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng và rất bất ngờ bởi hung thủ gây án lại chính là cháu ruột của nạn nhân. Bản thân Lê Thanh Hưng lại là người có học.

Theo thông tin từ Trung tá Lê Văn Sơn, Đội trưởng Đội Điều tra án, phòng CSHS Công an Bắc Ninh cho biết, Lê Thanh Hưng đã tốt nghiệp đại học, hiện làm kiến trúc ở Hà Nội nhưng vì ăn chơi, đua đòi nên dẫn đến việc cần tiền, phạm tội. Nạn nhân trong vụ án này là nữ giáo viên về hưu, đồng thời là chị gái ruột của mẹ đối tượng gây án.

Với những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản và khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hưng để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Một điều bất ngờ trong vụ án này, nghi phạm chính là cháu ruột của nạn nhân, lại là người có học vấn, có trình độ nhận thức. Hành vi của đối tượng Hưng hết sức tinh vi. Việc ra tay sát hại nạn nhân được chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó, có tính toán kỹ lưỡng và thực hiện hành vi giết người rất quyết liệt sau đó xóa dấu vết. Đối tượng còn hết sức bình thản quay trở lại hiện trường, tham gia đám tang của nạn nhân.

Tuy nhiên, với nghiệp vụ điều tra hình sự, Cơ quan điều tra đã tiến hành khoanh vùng đối tượng, xác định những nghi vấn trên cơ sở dấu vết, chứng cứ để lại trên hiện trường. Cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng xác định đối tượng là người thân của nạn nhân bởi đối tượng ra vào bằng cửa chính, không có dấu hiệu phá khoá, cậy cửa, ngoài ra đối tượng còn kịp vô hiệu hóa camera, xóa dấu vết trên hiện trường và lấy đi nhiều tài sản có giá trị của gia đình nạn nhân...

Việc ăn chơi, đua đòi cần tiền chính là nguyên nhân, động cơ của vụ án, và cũng chính là căn cứ để cơ quan điều tra xác định đối tượng này là nghi can số một để tiến hành các hoạt động điều tra, đấu tranh với đối tượng này.

Với thông tin vụ việc ở trên, cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố đối tượng Lê Thanh Hưng về tội giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là có tính chất côn đồ, liền sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng... và Tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Với tội giết người, đối tượng Lê Thanh Hưng khó thoát khỏi án tử hình. Còn với tội cướp tài sản thì đối tượng này có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể là 20 năm tù hoặc tù chung thân. Mức hình phạt chung cho cả hai tội danh này có thể sẽ là tử hình.

Ngoài ra, đối tượng này còn phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho gia đình nạn nhân, hoàn trả số tài sản đã cướp được cho gia đình nạn nhân.

Hành vi giết người, cướp tài sản là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, hung thủ gây án thường phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình chung cho cả hai tội danh. Đối tượng gây án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng đây cũng là một nỗi đau cho gia đình khi hung thủ chính là cháu ruột của nạn nhân, là người có ăn học từ tế, có trình độ đại học.

Thạc sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp.

Có lẽ nhiều người trong gia đình không dám tin rằng một đứa cháu lại dám cả gan giết hại cả bác ruột của mình chỉ vì muốn lấy tài sản. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật. Bởi vậy, sau khi tỉnh ngộ chắc chắn rằng đối tượng này sẽ rất ân hận bởi hành vi của mình.

Có lẽ vì cám dỗ vật chất rất lớn, đạo đức xuống cấp, thêm vào đó là đối tượng đã quá tự tin khi cho rằng hành vi của mình có thể xoá dấu vết, không thuộc đối tượng nghi vấn để qua mắt được cơ quan chức năng nên đối tượng đã nhẫn tâm ra tay sát hại nạn nhân như vậy . Đây là bài học lớn cho những thanh niên mải chơi, sa đà vào rượu chè, cờ bạc khiến cho cuộc sống trượt dốc, đánh mất mình và trở thành hiểm họa cho xã hội, dễ dàng gây tội ác.