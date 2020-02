Sai sót hồ sơ mời thầu Dự án Khu dân cư Hưng Đạo: Có hủy thầu?

Dự án xây dựng khu dân cư mới khu phố Hưng Đạo (phường Sao Đỏ, TP Chí Linh) hiện đã được UBND TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) tiến hành xong công tác sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư và đang trong quá trình tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo UBND TP Chí Linh, đã lập xong hồ sơ mời thầu trình Sở KH& ĐT tỉnh Hải Dương thẩm định, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt, hồ sơ mời thầu đã phát hành cho các nhà đầu tư trúng sơ tuyển. Thời điểm đóng thầu đã có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, tư vấn đã đánh giá xong hồ sơ đề xuất kỹ thuật và trình Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương thẩm định, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu mặt kỹ thuật và tổ chức mở túi hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng quy định.

Tuy nhiên, mới đây, doanh nghiệp tham gia dự thầu đã phát hiện và có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đề nghị làm rõ sự bất thường trong đề xuất tài chính tại hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư của dự án trên do UBND TP Chí Linh với vai trò chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu là Công ty Cổ phần Sơn Thành.

Cụ thể, theo hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư do UBND TP Chí Linh phát hành ngày 6/5/2019, về diện tích đất ở phải giải phóng mặt bằng là 200 m2 tương đương kinh phí bồi thường cho đất ở khoảng 2 tỷ đồng. Thực tế, diện thích bồi thường đất ở của dự án này không phải là 200m2 mà gấp gần 12 lần con số trong hồ sơ mời thầu.

Theo trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính của Văn phòng đăng ký QSDĐ TP Chí Linh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương phê duyệt thì phần đất ở đô thị (ODT) phải bồi thường, GPMB của dự án là 2.398,3 m2, liên quan tới trên 70 hộ dân, gấp gần 12 lần so với số liệu hồ sơ mời thầu và tổng số tiền phải đền bù chênh lệch khoảng 22 tỷ đồng so với hạng mục này trong hồ sơ mời thầu. Như vậy, từ số liệu trên cho thấy, hồ sơ mời thầu đã mời thiếu 2.198.3 m2 đất ở so với thực tế.

Ngay khi nhận được thông tin phản ánh trên, UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản 4418/UBND-VP về việc Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chuyển đơn đến Chủ tịch UBND TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) yêu cầu xem xét, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/1/2020 về nội dung đơn thư của doanh nghiệp và công dân phản ánh, tố cáo cơ quan chức năng có một số biểu hiện khuất tất trong quá trình triển khai đấu thầu Dự án xây dựng khu dân cư mới khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh.

Ngày 8/1, UBND TP Chí Linh đã có công văn gửi Cục Quản lý Đầu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến về việc xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư.

Theo nội dung công văn, UBND TP Chí Linh thừa nhận, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu đã phát hiện trong công tác lập phương án giải phóng mặt bằng sơ bộ để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án, do sai sót về số liệu diện tích đất ở (ODT) phải đền bù dẫn đến sai giá trị đền bù đất ở.

Theo đó, diện tích đất ở phải bồi thường theo mảng trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 12 – 2018 ngày 8/10/2018 đã được Sở TN&MT xác nhận là 2.398,3m2 nhưng trong phương án sơ bộ phê duyệt là 200m2.

Cụ thể, tổng giá trị phương án giải phóng mặt bằng sơ bộ phê duyệt là 18.329.425.000 đồng, trong đó chỉ tiêu bồi thường đất ở là 200m2 x 10.000.000 = 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng giá trị phương án giải phóng mặt bằng sau khi kiểm tra phát hiện sai sót và tính lại theo mảng trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 12 ngày 8/10/2018 được Sở TN&MT xác nhận là 40.312.425.000 đồng, trong đó, chỉ tiêu bồi thường đất ở là 23.983.000.000 đồng. Như vậy, giá trị đền bù sau kiểm tra tính lại còn thiếu 21.983.000.000 đồng.

Từ đó UBND TP Chí Linh cho rằng, nếu tiếp tục thực hiện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có thể nhà đầu tư được lựa chọn sẽ không đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án (không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm và năng lực tài chính theo quy định của pháp luật về đấu thầu). Do vậy, UBND TP Chí Linh hỏi trường hợp của dự án trên có hủy thầu theo quy định tại khoản 3, điều 17 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Việc sai sót số liệu bồi thường đất ở trong hồ sơ mời thầu dự án khu dân cư mới khu phố Hưng Đạo dẫn đến giá sàn chào thầu thấp hơn nhiều so với quy mô phạm vi dự án, dẫn đến các yêu cầu về năng lực tài chính, thương mại, khả năng thu xếp vốn, năng lực triển khai thực hiện dự án, yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự không còn phù hợp nên việc đánh giá hiệu quả thực hiện dự án, đánh giá lợi ích của xã hội, lợi ích của Nhà nước của các nhà đầu tư tại các hồ sơ dự thầu không chính xác. Đồng thời, nguồn thu ngân sách nhà nước bị giảm rất nhiều. Do vậy, các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Hải Dương cần xử lý tình huống đấu thầu này, đảm bảo tính công bằng, minh bạch cho công tác lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Đồng thời xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến sai sót trên, xử lý cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng trên.

* PV Kiến Thức tiếp tục thông tin về vụ việc trên...