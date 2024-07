Ngày 27/7, Văn phòng quản lý đường bộ I.3, Cục Quản lý đường bộ I cho biết, vụ xe tải bốc cháy dữ dội xảy ra vào hồi 03h40 cùng ngày, tại lý trình Km82+600 thuộc xã Minh Tân huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ xe tải BKS 29C. 508.13 lưu thông theo hướng Nội Bài - Lào Cai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Qua kiểm tra sơ bộ, không thấy người trên xe, xe đã dừng trong làn khẩn cấp. Nguyên nhân ban đầu có thể do bị bó lốp. Cứu hoả Thị xã Phú Thọ đã có mặt và dập tắt đám cháy. Về người không bị thương. Đường cao tốc bị hư hỏng tôn và mặt đường do cháy sinh nhiệt cao. Các làn lưu thông bình thường trở lại do xe đã nằm trong làn khẩn cấp.

Hiện vụ xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.