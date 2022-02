Ô tô cháy trên cao tốc ở TP HCM: Loạt xe cháy chỉ còn mỗi khung

Xe đầu kéo chở ô tô cháy ngùn ngụt trên cao tốc: Sáng 25/2, anh Đào Đức Thoại (44 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) lái xe đầu kéo, kéo theo rơmooc chạy trên cao tốc khi đến địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trên rơmooc xe chở 1 ô tô Mercedes và 2 ô tô VinFast, 3 máy gặt đập liên hợp. Hậu quả, rơmooc xe đầu kéo và 3 ô tô, 3 máy gặt đập liên hợp bị cháy rụi hoàn toàn. Xe tải bốc cháy trơ khung trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Khoảng 23h30 ngày 18/2, chiếc xe tải mang biển số 24H- 008.XX khi lưu thông hướng Lào Cai đi Hà Nội đến địa phận xã Tứ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc cao tốc Nội Bài – Lào Cai thì bất ngờ bốc cháy. Đến khoảng 1h10 ngày 19/2, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy không có thiệt hại về người. Xe khách giường nằm bốc cháy trơ khung trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình: Ngày 17/2, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn (thuộc địa phận xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) một ô tô khách giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may vụ cháy không thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ tài sản trên xe đã biệt thiêu rụi hoàn toàn. Ô tô Toyota cháy trơ khung trên đường vành đai 3: Chiều 22/1, trên đường vành đai 3 chiều từ cầu Thanh Trì hướng Khuất Duy Tiến - Hà Nội, xe ô tô mang BKS 27A-027.xx đang lưu thông bỗng bốc cháy ngùn ngụt. Vào thời điểm xảy ra cháy trên xe có một tài xế Nguyễn Sỹ T. (SN 1961, ở TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã kịp thoát ra ngoài. Vụ cháy làm chiếc xe Toyota cháy trơ khung. Xe khách cháy rụi trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương: Tối 11/12/2021, xe khách loại 29 chỗ mang BS tỉnh Bến Tre, lưu thông trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An xe bất ngờ bốc cháy. Đám cháy sau đó đã được lực lượng chức năng dập tắt, tuy nhiên, xe khách đã bị lửa thiêu rụi. Ô tô bốc cháy trơ khung khi đỗ trên đường Tuệ Tĩnh: Chiều 5/12/2021, trên đường Tuệ Tĩnh (phườ ng Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) một ô tô 4 chỗ đang đỗ trên vỉa hè thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Thời điểm đó, trên xe không có người. Sau khi lực lượng chức năng dập tắt ngọn lửa, chiếc xe gần như bị hư hại hoàn toàn. Xe ô tô cháy trơ khung khi lưu thông trên đường: Trưa 23/5/2021, trên địa bàn xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, Nghệ An chiếc xe ô tô 4 chỗ đang lưu thông bốc cháy dữ dội, thấy vậy 2 người trong xe nhanh chóng thoát ra ngoài kịp thời. Sau khi lực lượng chức năng dập tắt ngọn lửa, chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt. Xe 7 chỗ bốc cháy trên cao tốc: Chiều 29/4/2021, xe Mitsubishi 7 chỗ đang chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua huyện Thanh Trì, Hà Nội thì bốc cháy dữ dội. Khi phát hiện phần khói bốc lên từ capo, nam tài xế 35 tuổi ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã kịp thoát ra ngoài an toàn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập lửa. Tuy nhiên, lửa lớn khiến chiếc xe bị cháy trơ khung. Ô tô BMW cháy trơ khung trên đường: Trưa ngày 9/2/2021, tại ngã tư Tố Hữu - Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), một chiếc ô tô BMW 5 chỗ biển kiểm soát 15A-113.XX khi lưu thông đến khu vực trên bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Sau khi dập tắt đám cháy, chiếc xe bị cháy trơ phần khung nhưng không gây tiếng nổ và không có thương vong về người. >>> Xem thêm video: Bến Tre: Xe ô tô cháy và 1 người chết chưa rõ nguyên nhân. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Xe đầu kéo chở ô tô cháy ngùn ngụt trên cao tốc: Sáng 25/2, anh Đào Đức Thoại (44 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) lái xe đầu kéo, kéo theo rơmooc chạy trên cao tốc khi đến địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trên rơmooc xe chở 1 ô tô Mercedes và 2 ô tô VinFast, 3 máy gặt đập liên hợp. Hậu quả, rơmooc xe đầu kéo và 3 ô tô, 3 máy gặt đập liên hợp bị cháy rụi hoàn toàn. Xe tải bốc cháy trơ khung trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Khoảng 23h30 ngày 18/2, chiếc xe tải mang biển số 24H- 008.XX khi lưu thông hướng Lào Cai đi Hà Nội đến địa phận xã Tứ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc cao tốc Nội Bài – Lào Cai thì bất ngờ bốc cháy. Đến khoảng 1h10 ngày 19/2, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy không có thiệt hại về người. Xe khách giường nằm bốc cháy trơ khung trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình: Ngày 17/2, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn (thuộc địa phận xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) một ô tô khách giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may vụ cháy không thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ tài sản trên xe đã biệt thiêu rụi hoàn toàn. Ô tô Toyota cháy trơ khung trên đường vành đai 3: Chiều 22/1, trên đường vành đai 3 chiều từ cầu Thanh Trì hướng Khuất Duy Tiến - Hà Nội, xe ô tô mang BKS 27A-027.xx đang lưu thông bỗng bốc cháy ngùn ngụt. Vào thời điểm xảy ra cháy trên xe có một tài xế Nguyễn Sỹ T. (SN 1961, ở TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã kịp thoát ra ngoài. Vụ cháy làm chiếc xe Toyota cháy trơ khung. Xe khách cháy rụi trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương: Tối 11/12/2021, xe khách loại 29 chỗ mang BS tỉnh Bến Tre, lưu thông trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An xe bất ngờ bốc cháy. Đám cháy sau đó đã được lực lượng chức năng dập tắt, tuy nhiên, xe khách đã bị lửa thiêu rụi. Ô tô bốc cháy trơ khung khi đỗ trên đường Tuệ Tĩnh: Chiều 5/12/2021, trên đường Tuệ Tĩnh (phườ ng Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) một ô tô 4 chỗ đang đỗ trên vỉa hè thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Thời điểm đó, trên xe không có người. Sau khi lực lượng chức năng dập tắt ngọn lửa, chiếc xe gần như bị hư hại hoàn toàn. Xe ô tô cháy trơ khung khi lưu thông trên đường: Trưa 23/5/2021, trên địa bàn xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, Nghệ An chiếc xe ô tô 4 chỗ đang lưu thông bốc cháy dữ dội, thấy vậy 2 người trong xe nhanh chóng thoát ra ngoài kịp thời. Sau khi lực lượng chức năng dập tắt ngọn lửa, chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt. Xe 7 chỗ bốc cháy trên cao tốc: Chiều 29/4/2021, xe Mitsubishi 7 chỗ đang chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua huyện Thanh Trì, Hà Nội thì bốc cháy dữ dội. Khi phát hiện phần khói bốc lên từ capo, nam tài xế 35 tuổi ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã kịp thoát ra ngoài an toàn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập lửa. Tuy nhiên, lửa lớn khiến chiếc xe bị cháy trơ khung. Ô tô BMW cháy trơ khung trên đường: Trưa ngày 9/2/2021, tại ngã tư Tố Hữu - Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), một chiếc ô tô BMW 5 chỗ biển kiểm soát 15A-113.XX khi lưu thông đến khu vực trên bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Sau khi dập tắt đám cháy, chiếc xe bị cháy trơ phần khung nhưng không gây tiếng nổ và không có thương vong về người. >>> Xem thêm video: Bến Tre: Xe ô tô cháy và 1 người chết chưa rõ nguyên nhân. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.