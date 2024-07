Bà chủ tiệm tạp hóa chết thương tâm dưới tay sát nhân 18 tuổi

Thôn Thượng, xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tự bao đời nay nổi tiếng là vùng quê yên bình. Không gian trầm lặng đó bỗng chốc bị phá vỡ bởi vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra vào một ngày cận Tết Bính Thân (2016). Cụ thể, sáng 4/2/2016, mặc dù đã muộn, nhưng mọi người vẫn chưa thấy bà Nguyễn Thị Lan (60 tuổi, người địa phương) mở cửa quán tạp hóa bán hàng. Lúc đầu hàng xóm chỉ nghĩ đơn giản, có thể do bà Lan ngủ quên, nên chưa dậy. Không lâu sau đó, linh cảm có chuyện chẳng lành, người thân bà Lan vội ghé qua để kiểm tra. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau những tiếng gọi không có hồi đáp, mọi người phát hiện một bên cửa quán khép hờ. Khi cánh cửa được đẩy ra, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt: Thi thể bà Lan nằm bất động trên vũng máu dưới nền nhà, đồ đạc bên trong quán có dấu hiệu bị xáo trộn. Thông tin bà Lan bị sát hại một cách dã man nhanh chóng lan truyền, khiến người dân địa phương hoang mang. Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp cùng Công an huyện Bình Lục khẩn trương huy động lực lượng tiếp cận hiện trường. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua xác minh bước đầu, nạn nhân có hoàn cảnh khá đặc biệt, độc thân, sống khép kín và rất ít khi ra khỏi nhà. Thông tin từ chính quyền địa phương cho hay, bà Lan chưa từng xảy ra mâu thuẫn, thù hận với bất cứ ai. Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy, nạn nhân bị hung thủ dùng dao cứa cổ nhiều nhát, đồ đạc bị lục lọi có dấu hiệu bị mất mát tài sản. Thời gian bà Lan bị sát hại vào khoảng tối 3/2. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong lúc vụ án đang bị rối bởi hỗn độn thông tin, các điều tra viên bất ngờ phát hiện ra một tình tiết quan trọng. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân cung cấp, bà Lan là một người hết sức cẩn thận và có sự cảnh giác cao độ. Do chỉ sống một mình, nên bà thường đóng cửa hàng rất sớm. Vào buổi tối, chỉ những khách hàng quen biết, bà Lan mới mở cửa, bán hàng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chính đặc điểm này đã giúp cơ quan điều tra thu hẹp phạm vi khoanh vùng các nghi can. Hàng chục đối tượng thuộc diện tình nghi được Công an triệu tập. Sau nhiều ngày tiến hành sàng lọc, cơ quan chức năng nhận thấy đối tượng Phạm Minh Vương (SN 1998, trú tại thôn Thượng, xã An Đổ) là nghi can nổi cộm. Điều đáng nói, thời điểm đó Vương chỉ là một cậu học sinh lớp 12 với vẻ ngoài thư sinh và khá nhút nhát. Khi bị cơ quan điều tra bắt giữ, Vương đang lẩn trốn tại nhà người thân ở Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Vương đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Vương khai, do thiếu tiền tiêu xài, biết bà Lan sinh sống một mình nên đã lên kế hoạch cướp tài sản. Khoảng 19h30' ngày 3/2, Vương đi xe đạp từ nhà đến quán tạp hóa của nạn nhân. Tại đây, sau tiếng gọi, bà Lan nhận thấy Vương là khách quen nên đã mở cửa bán hàng. Trong lúc nạn nhân đang lúi húi lấy đồ, Vương bất ngờ tấn công khiến bà Lan nằm bất tỉnh dưới nền nhà. Lục lọi đồ đạc, Vương lấy đi số tiền 200 ngàn đồng, kèm chiếc điện thoại. Khi chuẩn bị rời khỏi hiện trường, lo sợ nạn nhân tỉnh dậy sự việc sẽ bại lộ, Vương đã dùng dao nhọn cứa liên tiếp vào cổ khiến bà Lan tử vong tại chỗ. Gây án xong, Vương lấy giấy vệ sinh lau chùi vết máu rồi tắt điện rời khỏi hiện trường. Trên đường về nhà, đối tượng vứt con dao gây án xuống mương, rồi ra ao nước đầu làng rửa sạch chân tay. Sáng hôm sau, khi sự việc được mọi người phát hiện, Vương còn tỏ thái độ bất ngờ, đi hỏi han để tránh bị nghi ngờ, đồng thời nghe ngóng tình hình. Ngày 31/5/2016, TAND tỉnh Hà Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù giam đối với bị cáo Phạm Minh Vương về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng

