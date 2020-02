WHO khuyến cáo nên tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn thời điểm có dịch corona

(Kiến Thức) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa có thư trả lời Ủy ban ATGT Quốc gia sau khi nhận được đề nghị về các nguy cơ lây chéo virus Corona khi lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Trong thư trả lời đề nghị trong văn bản số 53/UBATGTQG ngày 31/1/2020 và gửi Bộ Y tế Việt Nam về việc góp ý dự thảo hướng dẫn tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch viêm phổi cấp do coronavirus 2019 (2019-nCoV) tại Việt Nam, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo về việc thực thi Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật khác, trong đó có Quy định nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn và các văn bản dưới luật có liên quan nên được tiếp tục.

Trong văn bản nêu: “Cần thực hiện các biện pháp bảo hộ phù hợp để bảo đảm an toàn, giảm nguy cơ lây truyền dịch bệnh cho người thực thi công vụ, người tham gia giao thông và cho cộng đồng bất cứ khi nào tiến hành hoạt động kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông. Tổ chức Y tế Thế giới đã ban hành các khuyến cáo cơ bản đối với công chúng, bao gồm các lời khuyên để giúp cho người dân tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)”.