Mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn cao hay thấp, có đủ sức răn đe không?

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết, sau hai ngày (1 và 2/1) thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 615 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 816.800.000 đồng.

Cũng theo Cục CSGT, việc quy định cấm triệt để sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và sửa đổi, bổ sung các hành vi mới, nâng mức xử phạt đối với các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP là rất đồng bộ, kịp thời trước những phức tạp của tình hình trật tự, an toàn giao thông hiện nay.

Trao đổi với PV Kiến Thức về vấn đề này Ths. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, việc Quốc hội thông qua Luật phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực từ 01/01/2020 thì Chính phủ cũng sửa đổi Nghị định 46, thay thế bởi Nghị định 100/2019/NĐ-CP để tăng mức chế tài đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Mục đích tăng mức chế tài xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân quan trọng là chế tài cũ trước đây theo Nghị định 46 nhiều người cho rằng không đủ sức răn đe.

Thêm vào đó là liên tục xảy ra những vụ tai nạn giao thông liên hoàn, thảm khốc có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu bia quá mức kiểm soát. Khi các tài xế có hơi men mà tham gia giao thông thì hiểm họa rất nguy hại, khôn lường với những người tham gia giao thông và với chính người điều khiển phương tiện giao thông đó. Bởi vậy, việc ngăn chặn tình trạng người tham gia giao thông có nguy cơ mất kiểm soát hành vi do rượu bia là cần thiết.

Theo thống kê của ngành y tế và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia thì tình trạng vi phạm giao thông do sử dụng rượu bia dẫn đến hậu quả tai nạn giao thông là rất cao và nhiều vụ nghiêm trọng Chế tài của Nghị định 46 không đủ sức răn đe, tình trạng vi phạm giao thông do sử dụng nồng độ cồn vẫn tăng cao khó kiểm soát, bởi vậy việc tăng cường các chế tài hành chính và tăng mức xử phạt tiền là cần thiết.

Những ngày đầu khi áp dụng nghị định 100 thì không tránh khỏi một số trường hợp người vi phạm phản đối vì cho rằng mức phạt là cao. Tuy nhiên, mức phạt này chỉ cao so với Nghị định 46 trước đây chứ so với chế tài của nhiều nước trên thế giới thì không đáng kể. Thực tiễn cho thấy nhiều nước đã áp dụng chế tài hình sự (phạt tù) với những tài xế có nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Nhiều quốc gia có mức phạt tiền rất cao so với Nghị định 100, và áp dụng nhiều chế tài bổ sung...