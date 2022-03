Vụ Việt Á: Thượng tá Hồ Anh Sơn tham ô tài sản thế nào?

Hai cán bộ 3 tội danh đặc biệt nghiêm trọng



Mới đây, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thượng tá Hồ Anh Sơn - Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự - Học viện Quân y về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Khoản 4 Điều 353 và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3 Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng Phòng Trang bị, vật tư - Học viện Quân y cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng" theo Khoản 4 Điều 222, Bộ Luật Hình sự.

Thượng tá Hồ Anh Sơn - Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự - Học viện Quân y.

Thượng tá Hồ Anh Sơn cùng đại tá Nguyễn Văn Hiệu bị khởi tố để điều tra liên quan sai phạm trong việc nghiên cứu, bàn giao đề tài: Chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và reala - Time RT-PCR phát hiện chủng virus Corona mới 2019 (2019-nCoV) và sai phạm trong việc mua một số sản phẩm vật tư y tế của Công ty Việt Á.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc cơ quan điều tra mở rộng điều tra, xử lý đối với các cán bộ, cá nhân, tổ chức có liên quan vụ Việt Á là cần thiết, trên cơ sở pháp luật.

Vụ việc này không chỉ liên quan đến lãnh đạo và các cá nhân của công ty Việt Á mà còn liên quan đến nhiều tổ chức cá nhân khác. Sau khi khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với một số bị can tại công ty Việt Á, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố nhiều cán bộ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật nhiều địa phương và đang mở rộng điều tra. Trong vụ án này không thể không nhắc đến Học viện Quân y bởi đây là đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với Việt Á để triển khai đề tài này. Bởi vậy, một số cán bộ lãnh đạo, những người được giao nhiệm vụ ở trong đề tài này không thể vô can.

Theo luật sư Cường, căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan điều tra trong thời gian qua, các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc thanh tra, kiểm tra, xem xét cán bộ ở góc độ quản lý nhà nước cũng như với cương vị là cán bộ, đảng viên. Ủy ban Kiểm tra trung ương đã tiến hành xem xét kỷ luật đối với nhiều cán bộ cấp cao ở Học viện Quân y và chỉ ra rất nhiều sai phạm của các cán bộ có liên quan. Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng tiến hành kỷ luật và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố Thượng tá Hồ Anh Sơn về hai tội danh “Tham ô tài sản” và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đồng thời khởi tố Đại tá Nguyễn Văn Hiệu về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng". Đây là ba tội danh đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có những tội có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Thượng tá Hồ Anh Sơn tham ô tài sản thế nào?

Vụ án xảy ra tại Học viện Quân y liên quan đến Việt Á đang được điều tra làm rõ và những hành vi vi phạm cụ thể của các bị can đến nay chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, với việc bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 cho thấy, hành vi của thượng tá Hồ Anh Sơn là đặc biệt nghiêm trọng .

Dẫn khoản 4 điều 353, Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội tham ô tài sản, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, theo khoản 4 nêu rõ: “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên”.

Như vậy, nếu cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự bị can Hồ Anh Sơn theo khoản 4, điều 353 bộ luật hình sự năm 2015, bị can sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường.

Nêu ý kiến về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” mà thượng tá Hồ Anh Sơn bị khởi tố, luật sư Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị xử lý hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 bộ luật hình sự.

Trường hợp kết quả điều tra của cơ quan điều tra cho thấy, bị can đã thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại đến tài sản từ 1.000.000.000 đồng trở lên, hình phạt mà các bị can phải đối mặt sẽ là khung cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Đối với bị can Nguyễn Văn Hiệu bị khởi tố, điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng", theo quy định tại Điều 222, Bộ Luật Hình sự năm 2015, mức phạt tù cao nhất lên đến 20 năm.

“Với những bị can chỉ phạm một tội danh là tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gây ra thiệt hại lớn cho xã hội, ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch bệnh, gây bức xúc trong dư luận, có thể sẽ phải chịu chế tài đến 20 năm tù”, luật sư Cường cho biết.

“Hành vi của các bị can có thể nói là táng tận lương tâm, coi thường dư luận nên việc xác minh làm rõ, xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ là cần thiết để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội”, luật sư Cường nêu ý kiến.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận bị đình chỉ do liên quan vụ án tham ô hơn 5 tỉ đồng: