Thượng tá Hồ Anh Sơn từ mong làm rõ sai phạm đến bị khởi tố

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thượng tá Hồ Anh Sơn - Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự - Học viện Quân y về tội “Tham ô tài sản” và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng ông Sơn, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng Phòng Trang bị, vật tư - Học viện Quân y cũng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án tiêu cực về bộ kit test COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Trước thời điểm bị khởi tố, Thượng tá Hồ Anh Sơn là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu Chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Realtime RT-PCR phát hiện chủng virus Corona mới 2019 được chủ trì thực hiện bởi Học viện Quân y và có sự tham gia của Cty Việt Á với tổng kinh phí chi từ ngân sách là 18,98 tỷ đồng.. Vào tháng 3/2020, Thượng tá Hồ Anh Sơn đã chia sẻ với báo chí rằng, Bộ Khoa học Công nghệ giao nhiệm vụ trong 1 tháng phải có sản phẩm kit test sử dụng và không có bất cứ sai sót nào. Để đạt được tiến độ, nhóm nghiên cứu do ông phụ trách làm việc quên cả thời gian, có hôm quên ngủ. Tháng 12/2021, sau khi vụ án kit test Việt Á bị phanh phui, ông Sơn khẳng định rằng những sai phạm mà cơ quan điều tra đề cập không liên quan quy trình nghiên cứu bộ kit test. Ông Sơn mong muốn CQĐT làm rõ sai phạm, đúng người, đúng việc, tránh để dư luận hiểu sai, ảnh hưởng đến uy tín của các nhà khoa học. (Ảnh: Tiền phong) Theo ông Sơn, các nhà khoa học của Học viện Quân y đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ là nghiên cứu thành công quy trình chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR sàng lọc và realtime RT-PCR phát hiện chủng 2019-nCoV. Học viện Quân y không có chức năng sản xuất cũng như phân phối thương mại sản phẩm. (Ảnh: Báo PLVN) PGS-TS Hồ Anh Sơn cho biết, nhiệm vụ khoa học sẽ được tách làm 2 giai đoạn. Giai đoạn nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệm, sau khi nghiệm thu sẽ triển khai sản xuất thử nghiệm. Giai đoạn I, các nhà khoa học đảm nhiệm chế tạo sản xuất quy mô ở phòng thí nghiệm. Giai đoạn II do doanh nghiệp chủ trì. (Ảnh: QĐND) Công ty Việt Á tham gia cùng nhóm từ những ngày đầu nghiên cứu là bởi tính cấp bách. 2 giai đoạn được tích hợp làm một. Việc chuyển giao gần như đồng thời giữa nhóm nghiên cứu và đơn vị sản xuất để cùng nhau thẩm định kết quả, kịp cho việc sản xuất kit phục vụ phòng chống dịch. “Đây cũng là đơn vị được Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đề xuất lựa chọn là đối tác nghiên cứu phát triển sản phẩm. Tại thời điểm đó, Việt Á là đơn vị có năng lực sản xuất test kit. Họ đã có một số bộ test kit được Bộ Y tế cấp phép sử dụng trước đó”, ông Sơn nói. Tuy nhiên, qua điều tra, một số cán bộ, lãnh đạo Học viện đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quá trình nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm vật tư, kít xét nghiệm từ Việt Á. Những vi phạm của Thượng tá Hồ Anh Sơn cùng một số lãnh đạo, cán bộ Học viện Quân y, Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Từng được ca ngợi là người “bắt” virus corona, từng mong cơ quan điều tra làm rõ sai phạm, đúng người, đúng việc đến khi bị khởi tố để điều tra 2 tội danh tội “Tham ô tài sản”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Thượng tá Hồ Anh Sơn khiến dư luận… “ngã ngửa”. >>> Mời độc giả xem video Xem xét vi phạm của Đảng ủy Học viện Quân y trong vụ Việt Á. (Nguồn: Truyền hình Nhân dân).

