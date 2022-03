Hành trình phá án: Bí ẩn cái chết nằm ngửa của cụ bà 78 tuổi

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/8/2013, người dân xã Nam Dong, huyện Cư Jút (Đắc Nông) bàng hoàng khi phát hiện cụ bà 78 tuổi bị sát hại ngay trong nhà. Nạn nhân được xác định là bà Hồ Thị Kim (trú thôn 4, xã Nam Dong, huyện Cư Jút). Theo lời kể của người hàng xóm thì thường ngày vẫn thấy cụ Kim dậy từ rất sớm mở cửa và đi thể dục ngoài đường. Thế nhưng cả ngày hôm đó không thấy bà Kim xuất hiện, cửa nhà thì khép hờ, bên trong tắt điện. Nghi có điều chẳng lành, những người hàng xóm chạy sang thì phát hiện bà cụ nằm chết giữa nền nhà nên lập tức trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắc Nông và Công an huyện Cư Jút khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, có sự tác động của ngoại lực, trên cổ có nhiều chỗ bầm tím, trầy xước và chảy máu tai, mũi. Hai chiếc bông tai bằng vàng và một sợi dây chuyền của bà Kim vẫn đeo thường ngày đã biến mất. Từ những dấu vết thu thập tại hiện trường, CQĐT nhận định rất có thể đây là vụ án giết người cướp tài sản, hung thủ là người có mối quan hệ quen biết thân tình với gia đình nạn nhân, nắm rõ mọi quy luật sinh hoạt của bà Kim. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, CQĐT thấy nổi lên Nguyễn Gia Thiều (SN 1967, ngụ thôn 13, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bởi Thiều là người thường xuyên lui tới nhà bà Kim chơi và là bạn của con trai bà Kim - anh Vũ Văn Bình. Tuy nhiên, tại thời điểm phát hiện vụ án mạng, Thiều không có mặt tại địa phương. Cũng thời điểm này, lực lượng chức năng nhận được một nguồn tin từ tiệm vàng Phi Hùng ở chợ Nam Dong cho biết: Vừa có một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, mang 2 chiếc bông tai và sợi dây chuyền đến bán tại đây. Xác định đây có thể là hung thủ sát hại bà Kim nên cơ quan chức năng đã khẩn trương đến tiệm vàng nắm thông tin về nhân dạng đối tượng cũng như kiểm tra số vàng đối tượng đã bán. Qua kiểm tra, xác định 2 chiếc bông tai và sợi dây chuyền chính là của bà Kim và theo chủ tiệm vàng mô tả thì người bán vàng có nhiều đặc điểm giống với Thiều – kẻ tình nghi số một. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định được Thiều đang có mặt tại nhà một người quen ở TP \HCM. Lập tức một mũi công tác liền tức tốc lên đường về TPHCM. Tuy nhiên, khi tổ công tác đến nơi thì hay tin Thiều đã bỏ trốn về tỉnh Bình Dương. Các trinh sát lại tiếp tục quay trở lại tỉnh Bình Dương, nhưng lần này việc lần tìm ra tung tích dấu vết nơi lẩn trốn của đối tượng gặp không ít khó khăn. Đúng lúc này, người nhà của Thiều cho biết đối tượng đang ở Bưu điện Bình Dương để nhận tiền từ gia đình gửi. Ngay lập tức, các trinh sát đã bố trí lực lượng mai phục, bắt giữ Thiều khi y đang bắt xe chuẩn bị trốn về Đồng Nai... Tại Công an, Nguyễn Gia Thiều đã thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Do thấy bà Kim thường xuyên đeo nữ trang trên người, ở nhà một mình và bị bệnh lãng tai nên Thiều đã nảy sinh ý định giết bà Kim để cướp tài sản. Biết anh Bình, con trai bà Kim thường xuyên đi làm ăn xa, một tuần chỉ về nhà 2 ngày nên tối 8/8/2013, Thiều đi xe đạp đến nhà bà Kim. Lúc này thấy bà Kim đang ngồi xem tivi một mình, Thiều dựng xe trước nhà rồi vòng ra sau lẻn vào phòng ngủ của anh Bình nằm ngủ. Đến 3h ngày 9/8/2013, Thiều thức dậy đi xuống phòng ngủ bà Kim ở dưới bếp bóp cổ nạn nhân. Khi thấy bà Kim tắt thở, Thiều tháo 2 chiếc bông tai và sợi dây chuyền bà đeo trên cổ, sau đó lục soát túi áo lấy 500 nghìn đồng rồi đạp xe về phòng trọ tắm rửa, ngủ. Khoảng 7h, Thiều thức dậy mang số nữ trang cướp được đến tiệm vàng Phi Hùng bán được hơn 2 triệu đồng rồi bắt xe đò về TP HCM cho đến khi bị bắt giữ. Ngày 6/3/2014, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm tại địa phương. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Thiều tử hình về tội giết người và 6 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt mà bị cáo phải chịu là tử hình. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

