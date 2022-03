Hành trình phá án: 3 bà cháu bị nữ hàng xóm giết rồi chôn xác

Theo hồ sơ vụ án, tối 24/5/2019, cơ quan chức năng nhận được trình báo của gia đình anh Đàm Văn Quyết (35 tuổi, ngụ tại thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về sự mất tích của 3 người trong gia đình, gồm bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, mẹ ruột anh Quyết), cùng 2 con là Đàm Tiến Đức (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi). Ngay khi nhận được trình báo, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an xã Tân Thanh tiến hành tìm kiếm các nạn nhân. Trong tối cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện một số vết máu gần gốc cây bơ, phía sau nhà bà Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) nên đã khoanh vùng, tiến hành tìm kiếm. Đặc biệt, thời điểm này bà Nghiêm Thị Nhi bất ngờ không có ở nhà mà thuê xe ôm vội vã rời khỏi địa phương, ra thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Suốt đêm 24 và rạng sáng ngày 25, lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Đến 5h sáng ngày 25/5/2019, lực lượng Công an bất ngờ phát hiện thi thể 3 nạn nhân, là bà Hoàng Thị Vượng cùng em Đàm Tiến Đức và Đàm Thị Nguyên Thảo bị chôn giấu trong rẫy cà phê, cách gốc cây bơ có vết máu khoảng 70m. Tại hiện trường, thi thể ba bà cháu bị vùi sơ một lớp đất mỏng. Sáng sớm cùng ngày, Nghiêm Thị Nhi (49 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã bị cơ quan Công an bắt giữ khi đang lẫn trốn tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi gây án. Theo cáo trạng, khoảng 9h30 ngày 24/5/2019, bà Hoàng Thị Vượng (72 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) dẫn cháu Đ.Đ.T (4 tuổi) và Đ.T.N.T (3 tuổi) đi chơi. Khi đi qua nhà bà Nghiêm Thị Nhi, thấy bà Nhi đang đứng ngoài đường hái ổi nên bà Vượng đứng lại nói chuyện và xin một số vỏ lon nước ngọt để bán ve chai và được bà Nhi đồng ý. Sau đó, bà Vượng lại xin bà Nhi cho hái bơ trong vườn. Tuy nhiên, lúc đó do bà Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách nên cho rằng anh Đàm Văn Quyết (con trai của bà Vượng) đã từng sửa số CMND của mình, làm ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn ngân hàng của gia đình trước đây. Ngoài ra, Nhi nhớ lại vào năm 2018 bà Vượng cùng con dâu đã nghi ngờ Nhi lấy trộm điện thoại di động của bà Vượng nên muốn trả thù. Do đó, giữa Nhi và bà Vượng xảy ra cãi, xô đẩy nhau. Trong lúc xô đẩy, Nhi bị ngã ra phía sau. Nhi vớ con dao chém từ trên xuống nhiều nhát vào đầu, cổ bà Vượng cùng hai cháu Đ.Đ.T và Đ.T.N.T, khiến 3 bà cháu tử vong tại chỗ. Để che giấu hành vi của mình, nữ hung thủ đã kéo thi thể 3 bà cháu xuống vườn cà phê ngay sau nhà mình, lấy cuốc đào một cái hố rồi chôn cả 3 nạn nhân xuống, lấp đất lại. Sau khi gây án, Nhi tắm rửa, giặt quần áo sau đó bỏ đến nhà em gái ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) ngủ. Sáng 25/5/2019 bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện truy bắt được Nghiêm Thị Nhi khi bà này trốn tại địa bàn huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Ngày 15/5/2020, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt nữ hung thủ Nghiêm Thị Nhi án tù chung thân, đồng thời buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân số tiền 644 triệu đồng. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

