Vụ việc ở Đồng Tâm: Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng chống đối

Sáng ngày 11/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra công tác của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (CAND).

Tại buổi làm việc, Thủ tướng nêu rõ, Cảnh vệ là lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối các đối tượng cảnh vệ, đó là những người có chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; các khu vực mục tiêu trọng yếu; các đoàn khách quốc tế và các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng và Nhà nước tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Chính phủ.

Đối với công tác cảnh vệ năm 2019, mặc dù bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cùng sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Cảnh vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng và các đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam, đặc biệt đã phối hợp với các lực lượng liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên; Đại lễ Phật đản (Vesak 2019)…

Đề cập đến vụ việc ở Đồng Tâm (Hà Nội) vừa qua, Thủ tướng biểu dương sự hy sinh của ba chiến sĩ công an, là tấm gương về xả thân bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia và nêu rõ, cần xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật.

Thủ tướng nhấn mạnh, bước sang năm 2020, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và đối với Việt Nam, là năm có nhiều sự kiện quan trọng, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Video: Bắt giữ các đối tượng gây rối ở Đồng Tâm. Nguồn: VTV1.

Hơn lúc nào hết yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm nay, Đảng, Nhà nước yêu cầu các mặt phải bảo đảm tốt hơn, trong đó có phòng, chống tội phạm.

Trước mắt, cần tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động đón Tết cổ truyền, các sự kiện của năm ASEAN và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Canh Tý, bảo đảm an toàn hàng đầu cho khu trung tâm chính trị Ba Đình.