Nhóm học sinh Nghệ An chế thuốc nổ bán kiếm tiền...tiêu Tết

(Kiến Thức) - Để có tiền tiêu Tết, một nhóm học sinh lớp 10 ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã rủ nhau mua thuốc pháo, tự chế pháo nổ đem bán.

Theo Báo Nghệ An, chiều 10/1, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết đang điều tra hành vi chế tạo trái phép vật liệu nổ đối với một nhóm học sinh cấp 3 gồm Bùi Duy Dũng (SN 2004), Vũ Trung Đức (SN 2003) và Lê Viết Lĩnh (SN 2002) cùng trú tại xóm Minh Đình, xã Minh Hợp (huyện Quỳ Hợp).

Trước đó, khoảng 17h ngày 9/1, Công an huyện Quỳ Hợp bắt quả tang Bùi Duy Dũng (SN 2004, trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) có hành vi sản xuất, tàng trữ và buôn bán pháo nổ. Tang vật thu giữ là 4 thỏi pháo tự cuốn, có trọng lượng 1,4 kg.

Khám xét nơi ở của Dũng, lực lượng công an thu giữ thêm 10 thỏi pháo tự cuốn có trọng lượng 6,5 kg; 4,5 kg thuốc pháo và một số dụng cụ dùng để sản xuất pháo.

3 học sinh Dũng, Lĩnh, Đức (từ phải sang) tại cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Baonghean

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Vũ Trung Đức (SN 2003) và Lê Viết Lĩnh (SN 2002, cùng trú tại xã Minh Hợp), thu giữ 90 thỏi pháo tự cuốn có trọng lượng 3,5 kg và 2kg thuốc pháo và một số dụng cụ dùng để sản xuất pháo.

Tổng số tang vật thu giữ là 11,4 kg pháo tự chế các loại, 6,5kg thuốc pháo và một số dụng cụ dùng để s ản xuất pháo .

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua thuốc pháo ở trên mạng và vào mạng tự học cách sản xuất pháo để bán kiếm lời để lấy tiền tiêu Tết.

Tuy nhiên, khi chưa kịp giao hàng, nhóm đối tượng và số pháo đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Đáng nói, cả Dũng, Đức và Lĩnh đều đang là học sinh lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳ Hợp điều tra, làm rõ.

