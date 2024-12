Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi “cắt cổ” ở Lào Cai

Ngày 28/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an TP Lào Cai vừa triệt phá thành công đường dây cho vay lãi nặng, bắt nhóm đối tượng cho vay qua hình thức bốc bát họ tại các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên với lãi suất từ 182,5% - 365%/năm, thu lợi bất chính số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 20/12 và 21/12, tổ công tác của Công an TP Lào Cai đã triệu tập, làm việc với 12 khách vay tiền tại địa bàn tỉnh Lào Cai, TP Hải Phòng và tỉnh Ninh Bình. Bước đầu chứng minh được số tiền các đối tượng giải ngân là 511 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính là hơn 126 triệu đồng.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã thu giữ các tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm đối tượng gồm: Chu Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng), là đối tượng cầm đầu điều hành đường dây nói trên; Trần Hoàng Long (SN 2000, trú tại phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Cao Hải Bình (SN 1998, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Trần Quý Nghĩa (SN 1983, trú tại xã Hoa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam); Đỗ Trung Đức (SN 2001, trú tại phường Ninh Nhất, TP Ninh Bình, Ninh Bình); Nguyễn Đăng Hải (SN 1984, trú tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Thái Bình).

Lực lượng chức năng đã thu giữ các vật chứng gồm: 8 chiếc điện thoại di động các loại, 2 xe máy, 1 laptop cùng nhiều giấy tờ tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan. Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long, Đỗ Trung Đức và Nguyễn Đăng Hải khai nhận đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức đăng quảng cáo trên Facebook, phát tờ rơi... kèm theo các số điện thoại hotline để khách liên hệ tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên với hình thức bốc họ, các gói vay từ 5 triệu đến 25 triệu trong vòng 25 ngày, 30 ngày, 31 ngày và 40 ngày, lãi suất từ 182,5%/năm đến 365%/năm, cao gấp 9,1 lần đến 18,5 lần mức cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Ngày 23/12/2024, căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức. Ngày 25/12, các đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1997, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng) và Vũ Huy Hoàng (SN 1997, trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đầu thú về hành vi cùng các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu đồng thời tiếp tục xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.