Khởi tố nhóm đối tượng trêu tổ công tác 141 ở Hà Nội

Trước đó, tối 17/12, Nguyễn Gia Minh, Nguyễn Việt Anh (cùng SN 2006 và có HKTT tại Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội), N.Đ.H và Nguyễn Công H. (cùng SN 2007 và có HKTT tại Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội) uống nước tại thị trấn Thường Tín. Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, cả nhóm đi về đến vòng xuyến đường Nguyễn Vĩnh Tích thì Việt Anh nói có chốt 141 và rủ cả nhóm xuống xem.

Các đối tượng bị khởi tố.