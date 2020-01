Chủ tịch nước truy tặng huân chương 3 công an hy sinh tại Đồng Tâm

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), ngày 10/1, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng huân chương Chiến công hạng Nhất cho ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.



Ba chiến sĩ công an được truy tặng huân chương Chiến công hạng Nhất gồm Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an và Trung úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội.

Ba chiến sĩ công an đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên gia đình Thiếu uý Dương Đức Hoàng Quân. Ảnh: CAND

Sáng ngày 11/1, Đoàn công tác Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân - một trong ba chiến sĩ, cán bộ công an hy sinh trong vụ việc ở Đồng Tâm. Chiều cùng ngày, đoàn đến chia buồn, động viên gia đình Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh và Trung uý Phạm Công Huy.

Tại nhà Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, Bộ trưởng Tô Lâm đã chia sẻ sự mất mát, bày tỏ thương tiếc trước sự hi sinh anh dũng của 3 cán bộ chiến sĩ Công an, trong đó có Thiếu uý Dương Đức Hoàng Quân, mong muốn gia quyến 3 đồng chí cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Cũng trong sáng 11/1, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã đến thăm, chia buồn và động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn bày tỏ sự biết ơn trước sự hy sinh anh dũng của 3 cán bộ công an vì sự bình yên cho Nhân dân xã Đồng Tâm nói riêng và Thủ đô nói chung.

“Những chiến sỹ công an giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh và gia đình các anh cũng vậy. Họ cũng phải gánh nỗi đau mất mát quá lớn vì cuộc sống bình yên cho Nhân dân” - Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nói.

Phó Bí thư Thành ủy mong muốn gia quyến 3 cán bộ công an cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống và nuôi dạy con cái nên người để xứng đáng với sự hy sinh của 3 cán bộ công an.

Đồng thời, cũng đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, quan tâm tạo điều kiện để gia đình 3 đồng chí đảm bảo cuộc sống. Trước mắt là chăm lo, hỗ trợ đảm bảo tang lễ 3 đồng chí được diễn ra trang trọng đúng theo quy định của Nhà nước và ngành Công an.

Trước đó, từ ngày 31/12, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, sáng 9/1, một số người có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng.

Hậu quả, ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, một người chống đối chết, một người bị thương.

Cùng ngày 9/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người; Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội theo Điều 123, Điều 304, Điều 330 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện các lực lượng làm nhiệm vụ đã làm chủ toàn bộ tình hình, bảo vệ các mục tiêu, đảm bảo an toàn sức khoẻ tính mạng cho nhân dân. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn theo kế hoạch.