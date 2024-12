Đại tá Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 28/12, Bộ Công an chủ trì phối hợp với tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Trung - Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung - tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Tiến Trung hứa sẽ không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, năng lực công tác, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn.

Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao độ, chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn xây dựng và triển khai có hiệu quả công tác trọng tâm, trọng điểm; tập trung xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung (sinh năm 1978, quê quán huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh); trình độ thạc sĩ, cử nhân Học viện An ninh nhân dân; Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân, Cử nhân Học viện hành chính Quốc gia, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó Đại tá Nguyễn Tiến Trung đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng thuộc Cục An ninh kinh tế; từ tháng 6/2022 đến nay là Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế.

Cũng tại hội nghị này, Bộ Công an cũng công bố quyết định điều động Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.