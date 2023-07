Vụ sát hại tài xế xe ôm: Nghi phạm khai “vì muốn vào tù”

Ngày 20/7, Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Lê Văn Công (SN 1990, ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án này là anh Đặng Đông D. (SN 1998, ở Nho Quan, Ninh Bình) hiện ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, làm nghề xe ôm công nghệ cho hãng dịch vụ Be.

Đối tượng Lê Văn Công.

Tại cơ quan công an, nghi phạm luôn quanh co khi cán bộ công an đặt câu hỏi, đồng thời tỏ ra bất ổn về tâm lý. Công khai về việc sát hại nạn nhân là do muốn vào tù, chọn nạn nhân là xe ôm công nghệ là vì nhiều. Công lạnh lùng nói:"Nạn nhân tôi gây án cũng là người xấu số rồi. Hành vi của tôi đúng là phạm pháp nhưng tôi chấp nhận. Tôi cảm thấy bình thường. Gây án xong tôi xác định mình phải vào tù, án tử hình cũng được, không quan trọng".

Khi được hỏi về việc sau khi thực hiện hành vi sát hại nạn nhân xong lại bỏ chạy, nghi phạm khai nhận: "Cướp tài sản thì phải chạy như thế". Đại úy Nguyễn Quang Đỉnh, cán bộ điều tra, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, q ua xác minh lai lịch, đối tượng không có bệnh lý gì về thần kinh cũng như bệnh lý khác. Lời khai của đối tượng phù hợp với nội dung vụ án. Về bệnh lý của đối tượng thì cơ quan điều tra sẽ có những giải pháp, quá trình điều tra công an sẽ xác minh rõ.

Theo đại úy Đỉnh, nạn nhân là người hiền lành, còn trẻ tuổi, bị đối tượng điều đi đến khu vực vắng vẻ nên không phòng tránh được.

Trước đó, khoảng 20h ngày 16/7/2023, Công mang dao gọt hoa quả để trong túi rồi bắt xe bus đến bến xe khách Mỹ Đình. Đến khoảng 20h45 cùng ngày, đối tượng gặp anh D. nên đã thuê chở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với giá 100.000 đồng.

Khi đến khu vực thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, đối tượng yêu cầu anh D. rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu rồi ra tay sát hại anh D. Công lấy 1 điện thoại iPhone 11 Pro max, 1 túi xách của nạn nhân, bên trong có 50.000 đồng rồi điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn.